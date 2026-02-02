Regina Pessoa e Beatriz Batarda em março no festival de cinema português Olá Paris!

De acordo com a programação anunciada, a atriz Beatriz Batarda é a madrinha convidada da segunda edição do Festival Olá Paris!, que decorrerá entre os dias 06 e 08 de março, no Cinéma Club de l`Etoile.

Esta mostra de cinema arranca com a curta-metragem de animação "Ice Merchants", de João Gonzalez, e com "Vida Luminosa", ficção que o realizador João Rosas apresentará em Paris com o produtor François d`Artemare.

Ainda no dia 06, está prevista uma segunda sessão de cinema com a animação "Garrano", de David Doutel e Vasco Sá, e com a exibição de "18 Buracos para o Paraíso", de João Nuno Pinto, igualmente presente em Paris para apresentar este filme, juntamente com Beatriz Batarda, uma das protagonistas.

No dia 07, a realizadora Regina Pessoa junta-se ao festival para uma `masterclass` sobre o processo criativo no cinema de animação e para apresentar os filmes "A noite", "História trágica com final feliz", "Kali, o pequeno vampiro" e "Tio Tomás, a contabilidade dos dias".

O premiado cinema português de animação tem uma forte presença no festival, com "Percebes", de Alexandra Ramires e Laura Gonçalves, "Entre Sombras", de Alice Guimarães e Mónica Santos, e "Estilhaços", de José Miguel Ribeiro.

No segundo dia do Olá Paris! passam ainda "O vento assobiando nas gruas", de Jeanne Waltz, "Sonhar com leões", de Paolo Marinou-Blanco, e "Raiva", de Sérgio Tréfaut, com a presença dos três cineastas para falarem dos seus filmes.

No terceiro e último dia, o festival propõe as curtas de animação "Mi vida en tus manos", de Nuno Beato, e "Fado Lusitano", de Abi Feijó, e as longas-metragens "Entroncamento", de Pedro Cabeleira, e "Prazer, Camaradas", de José Filipe Costa. Estes dois realizadores estarão em Paris, para conversar com o público sobre as suas obras.

O Festival Olá Paris! aconteceu pela primeira vez em 2024, ano em que a atriz e realizadora Maria de Medeiros foi madrinha da programação.

O evento, que aconteceu no Cinéma Club de L`Etoile, perto do Arco do Triunfo, é organizado por Fernando Ladeiro-Marques e Wilson Ladeiro, como "um ponto de encontro habitual", reunindo produtores, artistas e realizadores da geração atual do cinema português em Paris.