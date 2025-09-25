Registos acústicos do Mosteiro da Batalha vão estar disponíveis em plataforma digital

Segundo Diogo Alarcão, docente na Escola Superior de Música de Lisboa e investigador do Centro de Estudos em Música da Universidade Nova de Lisboa, o trabalho foi desenvolvido este mês, na Igreja, Capela do Fundador, Capelas Imperfeitas e Sala do Capítulo daquele monumento Património Mundial da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO, na sigla em inglês).

Em diferentes locais daqueles quatro espaços, o investigador e alunos da escola recolheram, num dia e numa noite, registos acústicos que vão passar a integrar a `REVERBDATA` (que foi buscar o nome a reverberação, reflexo do som), base de dados com o património acústico.

No sítio na Internet REVERBDATA, lê-se que "a reverberação é um fenómeno auditivo comum experimentado diariamente, resultante da interação do som com o meio envolvente".

"Este efeito, que é particularmente audível em espaços fechados devido aos numerosos ecos que surgem, é muitas vezes incorporado artificialmente na música gravada e produzida eletronicamente", bem como no cinema, aplicações de realidade virtual e jogos de computador.

Os áudios de demonstração da reverberação resultam do processamento dos registos acústicos nos espaços do Mosteiro da Batalha, efetuados com recurso a vários microfones e um altifalante de "radiação sonora em todas as direções", explicou Diogo Alarcão, engenheiro especialista em acústica.

Além dos áudios, a plataforma vai incluir os locais precisos onde foram feitos os registos (por exemplo, as zonas do altar ou dos fiéis, no caso da igreja), informação arquitetónica e fotografia do espaço.

"O que é disponibilizado no `site` chama-se Respostas ao Impulso (RIR)", declarou, esclarecendo que "é como se se batesse palmas dentro do espaço e se captasse os ecos todos".

De acordo com o docente, RIR "é uma fotografia acústica de um espaço", contendo "informação completa sobre como o som é ouvido e percebido dentro do espaço devido à reverberação".

Na base de dados consta o trabalho desenvolvido noutros espaços, como o Grande Auditório da Gulbenkian, teatros, Panteão, mosteiros, igrejas, uma discoteca ou outros monumentos património da UNESCO.

"O conjunto de dados está acessível para investigação, simulação e preservação", destacou Diogo Alarcão, realçando o contributo da ciência para a cultura.

O docente salientou que o objetivo é alargar o projeto a todos os monumentos com aquela classificação, como o Mosteiro dos Jerónimos, a Torre de Belém e a Universidade de Coimbra, especificamente a Biblioteca Joanina e as salas dos Capelos e dos Atos, ou o Santuário do Bom Jesus de Braga.

Admitindo que "o financiamento é complicado" e os recursos financeiros "são praticamente nenhuns atualmente", ainda assim o investigador acrescentou à lista o Reservatório da Mãe d`Água (Lisboa) ou espaços do Santuário de Fátima.

"E, eventualmente, pode até ser um espaço interessante e que depois alguém se interesse mais pelo projeto, o nosso parlamento, embora a oratória às vezes não seja a mais interessante, mas ao menos a acústica pode ter interesse", referiu.

Questionado sobre a mais-valia desta base de dados, o investigador exemplificou com o incêndio, em 2019, na Catedral de Notre-Dame (Paris).

"Quando foi feita a sua reconstrução, a acústica também foi tida em conta, porque havia uma avaliação acústica antes do incêndio", declarou.

De acordo com Diogo Alarcão, na eventualidade de o Convento de Cristo (Tomar) "sofrer um infortúnio", há informação sobre a arquitetura ou os materiais, mas não se "sabia bem como é que era a acústica", mas "agora já se sabe e está preservada para o futuro".

O docente afirmou que esta base de dados "pode servir para outros trabalhos", como visitas virtuais.

"Pode gravar-se uma voz ou uma música num estúdio, sem reverberação nenhuma, sem assinatura de nenhum espaço, e colocá-las virtualmente a soarem como se estivessem dentro da Igreja do Mosteiro de Alcobaça, no São Carlos ou na Gulbenkian".