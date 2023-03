Reino Unido devolve à Austrália quatro lanças aborígenes

Esses objetos são o único legado que resta das 40 lanças que Cook e a tripulação que o acompanhava saquearam em abril de 1770, nos acampamentos do povo Gweagal, da comunidade Kamai, que abrange a área que hoje é conhecida como os subúrbios de Botany Bay, no sudeste de Sydney, de acordo com um comunicado do Museu Nacional da Austrália.

As quatro lanças foram oferecidas em 1771 por Lord Sandwich ao Trinity College, na Universidade de Cambridge, logo após a chegada a Inglaterra de Cook e da tripulação a bordo do Endeavour, acrescentou o museu.

Os artefactos, que serão entregues numa data a determinar nos próximos meses, após a resolução de uma série de formalidades, são essenciais para a compreensão da história moderna da Austrália: "São os primeiros objetos recolhidos por um europeu em qualquer parte da Austrália que estão preservados e documentados", disse o diretor do Museu de Arqueologia e Antropologia de Cambridge, Nicholas Thomas, citado na nota.

Além disso, "refletem o início de uma história de desentendimentos e conflitos, pelo que o regresso ao país irá reforçar muito a sua importância", acrescentou o especialista britânico.

As quatro lanças estiveram em exposição temporária no Museu Nacional em Camberra em 2015 e 2020, como parte de duas exposições sobre a relação entre aborígenes e colonizadores.

"Estas lanças têm um valor imensurável como conexões poderosas e tangíveis entre os nossos antepassados e nós", disse, no comunicado, o académico Shayne Williams, ele próprio aborígene, destacando ainda os benefícios das longas negociações para proceder à devolução da herança indígena ao seu povo.