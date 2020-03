Relógio d`Água publica ensaio de fisico italiano sobre repercussões da doença

"O ensaio, intitulado Nel Contagio, desenvolve um artigo publicado no Corriere della Sera, que teve um importante impacto na sociedade italiana", disse à agência Lusa Francisco Vale, editor da Relógio d'Água.



Trata-se de uma obra que, mais do que a própria epidemia, se ocupa sobretudo das transformações sociais e culturais que esta pode causar, acrescentou.



Na apresentação da obra, o autor escreve: "Não tenho medo de ficar doente. Então, tenho medo de quê? De tudo aquilo que o contágio pode mudar. De descobrir que os pilares da civilização que conheço são um castelo de cartas. Tenho medo do esgotamento, mas também do seu contrário: que o medo passe em vão, sem deixar uma mudança para trás".



Candidata a ser a emergência sanitária mais importante dos tempos atuais, a epidemia Covid-19 "revela a complexidade do mundo em que habitamos, das suas lógicas sociais, políticas, económicas, interpessoais e psíquicas", refere a sinopse.



O autor salienta que a experiência por que a sociedade está a passar tem um caráter "extremamente identitário e cultural", que requer um esforço de imaginação que, num regime normal, as pessoas não estão habituadas a realizar: verem-se inextricavelmente conectadas ao outro e levando em consideração a presença deles nas suas escolhas individuais.



"No contágio, a falta de solidariedade é antes de tudo um defeito na imaginação. No contágio, somos um único organismo, uma comunidade que entende a totalidade dos seres humanos", refere.



Numa altura em que a humanidade atravessa uma pandemia, com repercussões globais únicas, também o grupo editorial Leya se prepara para publicar em breve a tradução portuguesa de "The Rules of Contagion: Why Things Spread - and Why They Stop" ("As regras do contágio: por que as coisas se espalham - e por que elas param", em tradução literal), do professor britânico Adam Kucharski, especialista em surtos na Escola de Higiene e Medicina Tropical de Londres, sobre "a nova ciência do contágio e a forma surpreendente como isso molda a nossa vida e comportamento".



"Um vírus mortal de repente explode na população. Um movimento político ganha ritmo e depois desaparece rapidamente. Uma ideia deflagra como um incêndio, mudando o mundo para sempre. Vivemos num mundo que está mais interconectado do que nunca. As nossas vidas são moldadas por surtos - de doenças, desinformação e até violência - que aparecem, espalham-se e desaparecem com uma velocidade desconcertante", descreve a sinopse do livro.



Adam Kucharski propõe-se a explicar as "leis ocultas" que governam estes fenómenos, para melhor os entender: "dos `superespalhadores` que podem desencadear uma pandemia ou derrubar um sistema financeiro até à dinâmica social que conduz à solidão, `The Rules of Contagion` oferece um olhar convincente sobre o comportamento humano e explica como podemos melhorar a previsão do que acontece a seguir".



Também de acordo com o plano de publicações da Leya, será publicada a edição portuguesa de "The Beautiful Cure", do imunologista Daniel M. Davis, um livro sobre a evolução e capacidade do sistema imunitário.



Quanto a edições mais antigas, o grupo editorial recorda que tem vários livros no catálogo que já refletem esta preocupação dos seres humanos, como é o caso de "Ensaio sobre a Cegueira", de José Saramago, ou "A Peste", de Albert Camus.



Na área infantil, a Caminho vai editar em breve o livro "O Nuno Escapa aos Vírus", de Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada, e ilustrações de Nuno Feijão, que explica numa linguagem simples o que são vírus, como se apanha a gripe e os cuidados a ter para evitar o contágio.



As restantes editoras portuguesas não têm planos nesta área mas recordam algumas das obras relevantes sobre o tema nos seus catálogos, como é o caso da Topseller, chancela da 2020, que tem o livro "Às cegas", de Josh Malerman, vencedor do prémio This is Horror para melhor livro de terror, que já foi adaptado a filme para a Netflix.



Entre os títulos relacionados com pandemias, a Bertrand destaca as obras "Pandemia", de Robin Cook, "A Nossa Vida em Sete Dias", de Francesca Hornak, "Código de Conduta", de Brad Thor, e "Inferno", de Dan Brown.



Numa vertente mais técnica, a Gradiva lembra que tem editado um livro intitulado "Nós e a Gripe - Informação, Conhecimento e Bom Senso", de Constantino Sakellarides, especialista em saúde pública, e "A Direção-Geral da Saúde. Notas Históricas", de Valentino Viegas, João Frada e José Pereira Miguel.



O novo coronavírus responsável pela Covid-19 foi detetado em dezembro, na China, e já provocou mais de 5.000 mortos em todo o mundo, levando a Organização Mundial de Saúde (OMS) a declarar a doença como pandemia.



O número de infetados ultrapassou as 134 mil pessoas, com casos registados em mais de 120 países e territórios, incluindo Portugal, que tem 112 casos confirmados, de acordo com os dados mais recentes, divulgados na sexta-feira pela Direção-Geral da Saúde.



Face ao avanço da pandemia, vários países têm adotado medidas excecionais, incluindo o regime de quarentena inicialmente decretado pela China na zona do surto.