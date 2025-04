Renascimento do vinil. Música para todos os gostos e gerações

Os formatos físicos subiram 2%, um valor positivo devido ao vinil que acabou por anular a queda do CD. Mesmo distante do digital, o interesse pelos discos tem aumentado nos últimos anos, até entre os mais jovens.No fim-de-semana passado, a repórter Inês Martins esteve na Feira do Vinil de Lisboa, no Mercado de Santa Clara, e encontrou fãs de todas as idades a redescobrir o encanto do vinil.