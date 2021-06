Reportagem "Confinado na aldeia" venceu prémio Gazeta

A reportagem foi realizada em Monsanto, onde por decisão médica o jornalista estava em quarentena, para se proteger da Covid-19.



Sozinho e com um telemóvel, um selfie stick, um computador e um piano, o jornalista filmou, editou, sonorizou e escreveu a peça, emitida a 6 de maio de 2020, na RTP.



Os jornalistas da Antena 1 Carolina Ferreira e Miguel Soares receberam o prémio Gazeta de Rádio, pela reportagem "Goodbye Europa", sobre o "Brexit", com sonoplastia de Jaime Antunes, emitida em 12 de fevereiro de 2020.



José Sena Goulão, da agencia Lusa foi distinguido com a fotografia "Sozinho com a pátria às costas".



Entre os vários premiados, o premio Gazeta de Mário foi para a jornalista Diana Andringa.