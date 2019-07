Representação da UNESCO no Brasil celebra indicação de Paraty como património mundial

Lusa05 Jul, 2019, 19:50 | Cultura

"A representação da UNESCO no Brasil celebra a inscrição do novo sítio brasileiro na Lista do Património Mundial. Paraty já é integrante da Rede de Cidades Criativas na categoria gastronomia e, agora, mostra a riqueza da diversidade local se tornando património mundial misto, ou seja, tanto cultural quanto natural", frisou Marlova Jovchelovitch Noleto, diretora da UNESCO no Brasil.

"Formada pelo intercâmbio das culturas indígena, africana e caiçara que se expressam nos bens culturais da cidade, Paraty engloba uma fusão de características próprias do património material e do imaterial. Ao mesmo tempo, a cidade apresenta exemplos de povos tradicionais que usam a terra e o mar de forma sustentável"`, acrescentou.

A área de abrangência do novo património histórico e cultural da UNESCO localizado no Brasil envolve porções territoriais de oito municípios dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, sendo que a maior parte da área núcleo está em Paraty e Angra dos Reis.

No comunicado, a representação da UNESCO no Brasil explicou que, para tornar-se um sítio do Património Mundial da Humanidade, os responsáveis pela candidatura tiveram de elaborar um documento e explicar porque o local atende critérios estabelecidos no Guia Operacional para a Implementação da Convenção do Património Mundial.

No caso de Paraty, o comitê da UNESCO levou em consideração o facto de este sítio ser um bom exemplo de "assentamento humano tradicional" - sedentarização -, onde o uso da terra ou o uso do mar representa de uma cultura com boa interação com o meio ambiente.

"Em diferentes momentos históricos de Paraty, viveram ao lado da paisagem exuberante e exploraram os recursos naturais, terrestres e aquáticos, formando uma interação entre a cultura e a natureza. As comunidades tradicionais de Paraty baseiam suas atividades na utilização da terra e do mar, sendo a pesca artesanal uma atividade intensa", frisou.

"Ainda nos dias de hoje, paralelamente aos processos de pesca com embarcações modernas e motorizadas, existem práticas e instrumentos tradicionais herdados das culturas indígena, africana e europeia, que são utilizados pelas comunidades tradicionais", acrescentou.

Também foi considerado o facto de aquela área possuir habitats naturais importantes e significativos para a conservação da diversidade biológica, incluindo aqueles que possuem espécies ameaçadas de valor universal, do ponto de vista científico ou de conservação.

Paraty está localizada num dos centros endêmicos da Mata Atlântica e representa uma das áreas de maior diversidade biológica do Brasil.

"A biodiversidade acentuada reconhecida nesta área deve-se a fatores históricos e evolutivos associados a fatores geográficos, que criaram uma diversidade única", concluiu a representação brasileira da UNESCO.

O Palácio Nacional de Mafra e o Santuário do Bom Jesus, em Braga, estão entre os 36 locais candidatos à classificação de Património Mundial da UNESCO, que o Comité da Organização analisa na sua 43.ª Sessão, a decorrer em Baku, no Azerbaijão, desde 30 de junho.

A reunião termina na próxima quarta-feira.