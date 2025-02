Restaurantes de duas `chefs` portuguesas distinguidos com uma estrela Michelin

Os restaurantes Marlene, em Lisboa, e Blind, no Porto, conquistaram hoje a primeira estrela Michelin, tornando as `chefs` Marlene Vieira e Rita Magro as primeiras mulheres a receberem esta distinção na segunda edição da gala exclusivamente nacional.

"O sonho comanda a vida e este é um sonho tornado realidade", afirmou Marlene Vieira, quando, visivelmente nervosa, agradeceu a distinção atribuída ao restaurante Marlene, em Lisboa.

Rita Magro, juntamente com o `chef` Vítor Matos, viu o restaurante Blind, no Porto, também conquistar uma estrela Michelin.

"Foi um longo caminho. Foi duro, sofrido, mas finalmente chegamos", afirmou a `chef`, salientando que este prémio é resultado de "uma equipa que escolhe todos os dias dar o seu melhor".

A primeira `chef` portuguesa a receber uma estrela Michelin foi Maria Alice Marto, em 1993, com o restaurante Tia Alice, em Fátima.

A par dos restaurantes Marlene e Blind, os restaurantes Arkhe (João Ricardo Alves, Lisboa), Grenache (Philippe Gelfi, Lisboa), Oculto (Hugo Rocha e Vítor Matos, Vila do Conde), Palatial (Rui Filipe, Braga), Vinha (Jonathan Seiller e Henrique Sá Pessoa, Vila Nova de Gaia)e Yoso (Habner Gomes, Lisboa) receberam também hoje uma estrela Michelin.

No total, o guia deste ano contabiliza 38 restaurantes com uma estrela, que distingue uma `cozinha de grande nível, compensa parar`.

Os oito restaurantes anteriormente distinguidos com duas estrelas Michelin mantêm a distinção este ano, revelou a publicação.Integram esta categoria (`cozinha excelente, vale a pena o desvio`) os restaurantes Vila Joya (Dieter Koschina, Albufeira), Il Gallo d`Oro (Benoît Sinthon, Funchal), Casa de Chá da Boa Nova (Rui Paula, Leça da Palmeira), Belcanto (José Avillez, Lisboa), Alma (Henrique Sá Pessoa, Lisboa), Ocean (Hans Neuner, Porches), Antiqvvm (Vítor Matos, Porto) e The Yeatman (Ricardo Costa, Vila Nova de Gaia).

O país continua sem ter uma classificação máxima de três estrelas ("uma cozinha única, justifica a viagem").

Na cerimónia, foram anunciados cinco novos restaurantes Bib Gourmand (relativo a uma boa relação qualidade/preço, na ordem dos 45 euros): Canalha (João Rodrigues e lívia Orofino, Lisboa), Contradição (Óscar Geadas, Bragança), Oma (Luis Moreira, Porto), Pigmeu (Miguel Azevedo Peres, Lisboa) e Terruja (Diogo Caetano, Alvados). Portugal contabiliza agora 37 restaurantes com esta distinção.

O prémio `jovem chef` foi atribuído a José Diogo Costa (William, uma estrela, Funchal).O prémio `sala` (que distingue o serviço) foi entregue a Nelson Marreiros (Ocean, duas estrelas, Porches), enquanto o `sommelier` galardoado foi Marco Pinto (Fifty Seconds, uma estrela, Lisboa).

Portugal conta também com mais um restaurante com `estrela verde` (que distingue a gastronomia sustentável): Encanto (José Avillez, uma estrela, Lisboa) - e totaliza, agora, seis nesta categoria.

Há também mais 35 estabelecimentos recomendados no guia, 12 da região do Porto e Norte, 10 da região Centro e Lisboa, e 13 das regiões do Alentejo, Algarve e Madeira.