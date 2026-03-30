Retirar Saramago das leituras obrigatórias é possibilidade "absolutamente técnica", diz o ministro da Educação

Em declarações aos jornalistas, o responsável pela pasta da Educação desvalorizou a polémica e salientou que a consulta pública que está a decorrer até 28 de abril "incide sobre as aprendizagens essenciais do Português, mas também da Matemática e todas as disciplinas", e que é apenas "uma primeira fase".

Vincou ainda que esta possibilidade de retirar o Nobel português das leituras obrigatórias "é absolutamente técnica" e reconheceu que José Saramago "é obviamente um escritor de referência" e que, "felizmente", Portugal tem "grandes escritores".





Fernando Alexandre pormenorizou que este "é o resultado de uma avaliação técnica que não entrará em vigor no próximo ano letivo", mas "apenas em 27/28".





"A seguir a esta revisão teremos uma revisão ainda mais profunda, em que vamos rever a matriz curricular e vamos, nomeadamente, ver o impacto das evoluções tecnológicas, nomeadamente a inteligência artificial", explicou.