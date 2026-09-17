Retrato de Carlos V e Isabel de Portugal é a obra convidada nas Coleções Reais em Madrid

A obra de Rubens, datada de 1628 e que pertence à coleção da Fundação Casa de Alba, está habitualmente exposta no Salão Flamengo do Palácio de Liria.

Rubens inspirou-se diretamente no retrato original pintado por Ticiano em 1548, por encomenda do imperador.

Assim, o retrato imperial do pintor flamengo constitui a única referência conservada do original de Ticiano, que desapareceu no incêndio do Alcázar de Madrid em 1734.

A encomenda foi feita a título póstumo, uma vez que Isabel de Portugal falecera em 1539.

Como Carlos não dispunha de um retrato que considerasse digno da memória dela, confiou ao mestre Ticiano a responsabilidade de preservar a lembrança de Isabel por meio de uma imagem idealizada, mais fiel às recordações do imperador do que aos traços reais da imperatriz.

No entanto, o retrato foi transferido para o quarto do rei no Alcázar de Madrid, depois de ter acompanhado o imperador durante os seus últimos anos em Yuste.

Foi no Alcázar que, devido ao incêndio de 1734, a obra de Ticiano se perdeu para sempre.

A perenidade deste retrato ao longo dos tempos deve-se ao trabalho de Rubens que, depois de visitar as coleções reais e as obras de Ticiano na sua primeira viagem diplomática à corte de Filipe IV, pintou o quadro que, a partir de quarta-feira, se encontra exposto na Galeria das Coleções Reais.

A obra destaca-se pelo contraste entre as vestes negras dos imperadores e a cor vermelha predominante na toalha de mesa e nas cortinas atrás das silhuetas, cortinas que se abrem para revelar o que parece ser a paisagem da Serra de Guadarrama.

No centro da mesa, um relógio simboliza a passagem do tempo, o tempo que Carlos V vive sem a mulher e o tempo que resta até a reencontrar.

Após a morte do pintor flamengo em 1640, a obra foi adquirida por Carlos I de Inglaterra e permaneceu no Reino Unido até ser comprada, em 1936, pelo 17.º Duque de Alba, Jacobo Fitz-James Stuart y Falcó, avô do atual duque.

O diretor das Coleções Reais, Víctor Cageao, agradeceu a colaboração da Fundação Casa de Alba por ter proporcionado à Sala dos Habsburgos (Sala de los Austrias, em espanhol) "uma peça fundamental para compreender a figura dos imperadores no quinto aniversário do seu casamento".

A sua apresentação foi complementada por uma série de documentos da Biblioteca Real do Palácio Real, destinados a contextualizar a figura dos imperadores.

Entre eles, destacam-se vistas de Sevilha e Granada dessa época, cidades intimamente ligadas à celebração do casamento imperial e à lua-de-mel do casal, bem como uma gravura do túmulo da imperatriz e uma cédula real assinada pela mesma.