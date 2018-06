Retratos de moradores de bairro da Amadora no Museu de Arte Antiga pela mão de Vhils

Lusa25 Jun, 2018, 19:41 | Cultura

Na exposição que reúne cerca de 200 obras, que se apresenta como um "inquérito ao retrato português", de diferentes épocas, e é inaugurada na quinta-feira, será possível ver-se o rosto de três moradores do 6 Maio, bairro de habitação precária situado a cerca de 15 minutos de Lisboa, que tem sido palco de várias demolições, nos últimos anos, realizadas pela Câmara Municipal da Amadora.

De acordo com Alexandre Farto, em declarações à Lusa, a acompanhar os retratos estará uma televisão onde serão exibidas entrevistas com os três moradores.

A obra de Vhils foi feita em colaboração com o investigador em Estudos Urbanos António Brito Guterres, que, nos últimos anos, tem desenvolvido trabalhos em vários bairros da periferia de Lisboa.

Há cerca de um ano, o artista esteve no bairro a esculpir o rosto de alguns moradores em paredes de casas em ruínas. As demolições no 6 de Maio têm sido feitas no âmbito do Programa Especial de Realojamento (PER), criado para erradicar as barracas nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto.

Quando foi criado, em 1993, o PER tinha como objetivo dar apoio financeiro às famílias para construção ou aquisição de habitações. Mas, por estar a ser seguido um recenseamento feito naquela altura, há muitas famílias que ficaram de fora.

Na exposição "Do tirar polo natural", de acordo com informação disponibilizada no `site` do Museu Nacional de Arte Antiga, estão reunidas obras "de múltiplas disciplinas artísticas, provenientes de instituições e colecionadores nacionais, bem como de prestigiosas instituições internacionais, como o Museo del Prado, o Groeningemuseum de Bruges, a Galleria Nazionale di Parma ou os Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique".

"Partindo de obras realizadas por artistas nacionais que retratam personagens portuguesas, organiza-se uma exposição-ensaio, um inquérito sobre o poder do retrato, uma reflexão sobre a representação e o `tirar polo natural` tal como o definiu, no século XVI, Francisco de Holanda, o primeiro teórico do retrato europeu", refere o museu.

A obra do arquiteto, escultor e pintor português, que privou com Miguel Ângelo, em Roma, contitui um tratado sobre o retrato, "pelo natural", de acordo com o espírito humanista da época.

A mostra "cruzará épocas históricas distintas, não se cingindo às classificações tradicionais de estilos, categorias ou géneros, propondo antes uma montagem determinada por um olhar contemporâneo sobre a história do género", reunindo, além dos retratos da autoria de Vhils, obras de artistas como Vasco Araújo, Julião Sarmento, Fernando Lemos, Amadeo de Souza-Cardoso, Sousa Lopes, Columbano Bordalo Pinheiro e Aurélia de Souza, entre outros artistas e escolas de pintura.