Reveladas em Londres novas obras de Banksy

Foto: Mina Kim - Reuters

Foi confirmada como autêntica com uma publicação no Instagram de Banksy.



Esta é já a terceira intervenção do artista, esta semana, a primeira foi revelada na segunda-feira em Richmond. Retrata uma cabra num parapeito com pedras a cair.



Na terça-feira, apareceu outra obra, perto de Chelsea. Dois elefantes a pôr a cabeça de fora das janelas.