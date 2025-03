Revelados os filmes nomeados para a edição 14 dos prémios Sophia

Foto: Margarida Vaz - Antena 1

Seguem-se de "Revolução (sem) Sangue" e O Pior Homem de Londres" com 10 nomeações, cada um. "A Flor do Buriti'' junta-se ao grupo de filmes com várias nomeações, entre elas a de Melhor Filme e Melhor Realização.



Na categoria de Melhor Série de televisão as séries nomeadas são todas da RTP: "Irreversível", de Bruno Gascon, "Matilha", de João Maia, "O Americano", de Ivo M. Ferreira, e "Sempre", de Manuel Pureza.



A apresentação dos nomeados decorreu na Sala de Cinema Fernando Lopes, a sessão foi conduzida pelos atores Francisca Salgado e Rúben Simões, presidida por Paulo Trancoso, presidente Academia Portuguesa de Cinema e Carla Chambel, vice-presidente da Academia Portuguesa de Cinema.



Foi entrega o Prémio Bárbara Virgínia 2024, à realizadora portuguesa Monique Rutler. Foi revelado o Sophia para melhor filme Europeu, é ''Zona de Interesse'' vencedor do Festival de Cannes e do Óscar de Melhor Filme Internacional. Paulo Branco irá receber o Prémio Sophia Carreira.