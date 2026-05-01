Ricardo Henrique Rao vence Prémio de Revelação Literária UCCLA-CMLisboa

De acordo com a União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa (UCCLA), a obra de Ricardo Henrique Rao, 55 anos e nacionalidade ítalo-brasileira, foi a escolhida entre as 650 candidaturas, oriundas de diversos países.

Além dos países de língua portuguesa - como Angola, Brasil, Cabo Verde e Moçambique -, registaram-se candidaturas de países como Alemanha, França, Itália, Reino Unido ou Países Baixos.

A obra foi escolhida por um júri constituído por Hélder Simbad (ex-diretor da Biblioteca Nacional de Angola), Godofredo Oliveira Neto (representante da Academia Brasileira de Letras, Brasil), Germano de Almeida (Prémio Camões de Cabo Verde), Yao Jingming (professor catedrático e jubilado da Universidade de Macau), Tony Tcheka (escritor e presidente da Associação de Escritores da Guiné-Bissau), Luís Carlos Patraquim (poeta laureado de Moçambique), José Pires Laranjeira (professor jubilado de Literatura Africana da Universidade de Coimbra, Portugal), Luís Cardoso (romancista laureado de Timor-Leste), João Pinto Sousa (Movimento 800 anos de Língua Portuguesa e cofundador do Prémio), Rui Lourido (coordenador do júri em representação da UCCLA).

A apresentação do vencedor desta 11.ª edição do Prémio de Revelação Literária UCCLA-CMLisboa será feita na terça-feira, Dia Mundial da Língua Portuguesa, na Biblioteca das Galveias, em Lisboa, no âmbito do Festival Literário de Lisboa.

O Prémio de Revelação Literária UCCLA-CMLisboa é uma iniciativa da UCCLA que conta com a parceria da Câmara Municipal de Lisboa, a editora Guerra e Paz e com o apoio do Movimento 2014 - 800 anos da língua portuguesa.

Desde que foi criado, em 2015, foram editadas 12 obras, das quais 10 primeiros prémios e duas menções honrosas.

O objetivo do prémio é estimular a produção de obras literárias, nos domínios da prosa de ficção (romance, novela, conto e crónica) e da poesia, em língua portuguesa, por escritores que nunca tenham publicado uma obra literária.