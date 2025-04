Rio de Janeiro inicia agenda da Capital Mundial do Livro em Lisboa

A Prefeitura do Rio de Janeiro, através da Secretaria Municipal de Cultura, e a Academia Brasileira de Letras promoveram o evento que marca o início simbólico da celebração literária e reforça os laços culturais entre os países de língua portuguesa.

O Rio é a primeira cidade de língua portuguesa a receber este título, concedido pela UNESCO, sucedendo a Estrasburgo, que foi Capital Mundial do Livro em 2024.

O Presidente da Academia Brasileira de Letras, Marvel Pereira, disse que este feito "é uma vitória" para a cidade e "para todos os que falam português", e defendeu que o português seja uma língua oficial da Organização das Nações Unidas (ONU).

"Precisamos avançar na língua portuguesa como um ativo político, foi a primeira língua globalizada com as navegações e descobrimentos. É o quarto idioma mais falado no mundo. É um dos nossos `soft powers`, assim como a música, a literatura, comida, samba, fado. Temos a responsabilidade de ampliar", disse.

O secretário municipal de Cultura do Rio de Janeiro, Lucas Padilha, disse à Lusa que o foco da cidade está nas políticas públicas.

"A gente preparou todo um material para a rede pública de educação do Rio de Janeiro para criar ciclos de leitura. Para que os estudantes tenham contacto com o seu potencial máximo, aquela literatura que não é só dentro da sala de aula, são livros que vão compondo um repertório de cidadania", sublinhou.

Na Academia das Ciências de Lisboa, a Caixa Literária, que reúne obras clássicas e contemporâneas escolhidas pelos países lusófonos, foi apresentada pela primeira vez.

As 18 obras presentes na caixa serão conhecidas no dia 23 de abril, no Rio de Janeiro, Dia Mundial do Livro.

Os livros foram selecionados por curadores de acordo com critérios objetivos e reconhecidos internacionalmente, para garantir uma representação qualificada, ampla e plural da produção literária em língua portuguesa no mundo.

A UNESCO atribui o título de Capital Mundial do Livro desde 2001 e o Rio de Janeiro será a 25.ª cidade a recebê-lo, com o objetivo de "promover os livros e a leitura para todas as idades e grupos, dentro e fora de fronteiras nacionais, e organizar um programa de atividades para todo o ano".

A Comunidade de Países de Língua Portuguesa integra nove países: Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné-Equatorial, Moçambique, Portugal, Timor-Leste e São Tomé e Príncipe.