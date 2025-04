Riviera francesa recebe o WAiFF - 1.º Festival de Cinema de Inteligência Artificial

O realizador francês Claude Lelouch é o presidente honorário deste festival. A ideia partiu do Instituto Europeu de IA, Institut EuropIA, com sede, em, no Sul da França.





Marco Landi presidente do Instituto e também, presidente, do WAiFF - World AI Film Festival, em entrevista exclusiva à Antena 1, apresenta esta iniciativa cujo grande objetivo é mostrar que a IA é uma ferramenta para ajudar na criatividade e não substituir a imaginação humana.











Marco Landi entrevistado por Margarida Vaz, jornalista da Antena 1.