Rock in Rio Lisboa regressa ao Parque Tejo em 17,18, 24 e 25 de junho de 2028

Na "maior edição de sempre do festival", a organização estima que tenham passado cerca de 330 mil pessoas pelo recinto ao longo de quatro dias -- hoje, sábado e nos dias 20 e 21 de junho -, afirmou a vice-presidente executiva do Rock in Rio, Roberta Medina, em conferência de imprensa ao início da tarde.



Nos dias 20 e 21 de junho, que tiveram lotação esgotada com Katy Perry e os Linkin Park como cabeças de cartaz, respetivamente, estiveram no recinto 200 mil pessoas, cem mil em cada um dos dias.



Ainda segundo Roberta Medina, num festival frequentado maioritariamente por portugueses, estiveram também estrangeiros de 127 países, com espanhóis, franceses, brasileiros, alemães, britânicos e italianos em maioria.



No entanto a percentagem de público estrangeiro, cerca de oito por cento, "é absolutamente residual".



Entre os objetivos da organização está "atrair mais público estrangeiro", até porque isso significa "alimentar restaurantes, transportes e hotelaria" de Lisboa.



Na segunda edição do festival no Parque Tejo, após nove edições no Parque da Bela Vista, Roberta Medina falou no recinto ao ar livre em frente ao rio Tejo, próximo da ponte Vasco da Gama, na zona oriental de Lisboa, que em quatro dias foi 'a cidade do rock', como "um espaço consolidado" para o evento.



A responsável recordou que nesta edição a área de público aumentou 25 mil metros quadrados, passando a capacidade do recinto para 100 mil pessoas por dia. Na 10.ª edição, em 2024, a capacidade era de 80 mil pessoas.



Além disso, assinalou que a ampliação do espaço permitiu, por exemplo, aumentar em 40% os espaços de casas de banho e em 30% as zonas de restauração.



Em 2028 -- o festival realiza-se de dois em dois anos -- o Rock in Rio Lisboa regressa "com uma edição certamente ainda melhor". "Esse é o nosso compromisso", afirmou.



O recinto do festival abriu hoje às 13:00, pela última vez este ano, para um dia dedicado às sonoridades urbanas, com o Palco Mundo a receber Matuê, Rema, Central Cee e 21 Savage.



No Music Valley irão atuar Irina Barros, Carlão, Filipe Ret e Dennis.



Pelo palco Super Bock vão passar os Karetus, Valete, Lola Índigo e Ceelo Green, e pelo Digital Stage passam, entre outros, Elyas, King Bigs e The Boys of The Bands, um novo projeto que junta elementos de três 'boy bands' portuguesas: Kapinha (D'Arrasar), Melão (Excesso) e Gato (Milénio).



Nesta edição do Rock in Rio Lisboa não faltam uma roda gigante e um `slide´. Além disso, na 'cidade do rock' há uma Arena do Futebol, onde são exibidos os jogos do Mundial de Futebol.