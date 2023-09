Rolling Stones preparam-se para lançar primeiro álbum de originais em 18 anos

O anúncio foi feito através das redes sociais na segunda-feira e mais detalhes vão ser partilhados na quarta-feira, num evento em Hackney, uma zona de Londres, onde os membros da banda Mick Jagger, Keith Richards e Ronnie Wood vão ser entrevistados pelo apresentador de televisão norte-americano Jimmy Fallon.

"Vamos falar do novo álbum, de nova música, de uma nova era", pode ler-se na publicação da banda sobre a conversa com Fallon, que acontece às 14:30 (hora de Lisboa).

De acordo com um comunicado dos Rolling Stones, citado pela Associated Press, "Hackney pode estar no centro de `Hackney Diamonds`, mas este é um momento verdadeiramente global que queremos partilhar com os fãs por todo o mundo via YouTube".

A concretização do anúncio segue-se a uma campanha em que o logo do grupo foi projetado em várias cidades, como Nova Iorque e Paris, e do lançamento de um `site` específico para o álbum.

Os Rolling Stones formaram-se em 1962, em Londres, mantendo atividade contínua -- e popularidade -- desde então, algo sem paralelo na história da música popular, como recorda a entrada do grupo na Enciclopédia Britânica.

Depois de "A Bigger Bang", de 2005, o grupo lançou um disco de versões de `blues` intitulado "Blue & Lonesome", que conquistou um Grammy para melhor álbum daquele género, o segundo recebido pela banda de "Sympathy for the Devil", depois de "Voodoo Lounge" ter ganhado o prémio de melhor disco de rock.