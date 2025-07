"Roma nunca deixa de surpreender". Descoberta cabeça colossal em mármore do início do séc. II d.C.

Os arqueólogos acreditam que a escultura data do reinado do Imperador Trajano, que se situa entre os anos 98-117 d.C.





De acordo com as hipóteses dos investigadores, a peça poderia estar ligada ao Porticus Trisigmentata, uma estrutura monumental de colunas monolíticas com quase 12 metros de altura que teria dominado essa área e "testemunha ainda mais a grandeza do Fórum de Trajano".







A grande cabeça de mármore apresenta "um rosto masculino, com cabelo ondulado, expressão intensa e maçãs do rosto altas", traços que se assemelham a retratos conhecidos de Trajano, descrevem os arqueólogos.





Por isso, os investigadores apontam a possibilidade de a escultura "de grande qualidade", descoberta no fim de junho, retratar o próprio Trajano. Mas há também quem proponha uma figura divina, como o deus Dionísio (deus do vinho da mitologia grega), porém ainda não há conclusões unanimes sobre a identidade da personagem.



Escavação da cabeça colossal | Comune di Roma







O artefato foi descoberto "embutido numa camada de tijolo medieval e argamassa de cal", sugerindo que "provavelmente foi reutilizado como material de construção muito depois da queda do Império Romano", explicam.





Para apurar mais informações do achado, os arqueólogos pretendem realizar análises laboratoriais para traçar a origem do mármore. Este teste também pode ajudar a esclarecer o contexto histórico da escultura. Uma vez restaurada, a estátua será adicionada à coleção nos Museus dos Fóruns Imperiais, onde ficará em exibição pública.





"Roma nunca deixa de surpreender" diz Roberto Gualtieri, presidente da câmara que reforça a importância do achado: "Sob os nossos passos, todos os dias, há uma história milenar que continua a inspirar o mundo. É uma descoberta fascinante, que vem do coração da Roma imperial".





O Fórum de Trajano, em Roma, foi o último e considerado o mais grandioso dos fóruns Imperiais (centro administrativo, do poder e da vida pública romana), construído no início do século II d.C. para celebrar as conquistas do imperador Trajano.







As escavações da Via Alessandrina, iniciadas em novembro passado, são financiadas pelo Plano Nacional de Recuperação e Resiliência da Itália. Estes trabalhos arqueológicos, perto do coração da cidade clássica, visa remover uma seção moderna da estrada que separa os fóruns de Augusto, Trajano e Nerva.