Romance brasileiro venceu National Book Award e será editado em Portugal em 2024

Natural do Ceará, no Brasil, Stênio Gardel lançou em 2021 o seu primeiro romance, que acompanha a trajetória de Raimundo, homem analfabeto que na juventude teve o seu amor secreto brutalmente interrompido e que por cinquenta anos guardou consigo uma carta que nunca pôde ler.

Com esta estreia, o escritor de 43 anos foi não só finalista do mais tradicional galardão literário do Brasil, o Prémio Jabuti, como conseguiu o feito inédito para a literatura brasileira de vencer o National Book Award, um dos mais conceituados prémios de literatura dos Estados Unidos, na categoria de tradução, com o título "The words that remain".

"A palavra que resta" disputou o prémio, que foi anunciado na quarta-feira passada, com outras nove obras originalmente escritas em árabe, holandês, francês, alemão, coreano e espanhol.

A Dom Quixote anunciou entretanto, através das suas redes sociais, que publicará o livro em 2024.

Em "A palavra que resta", Stênio Gardel explora o poder universal da palavra escrita e da linguagem, e como estas afetam todos os relacionamentos humanos.

De acordo com o júri do National Book Award, este romance é uma exploração do desejo `queer`, da violência e da vergonha, e do poder transformador da palavra escrita.

"Ao crescer como um garoto `gay` no interior do nordeste do Brasil, era impossível pensar ou sonhar em tamanha honra. Mas ao estar aqui nesta noite, como um homem `gay`, recebendo este prémio por um romance sobre a história da jornada de outro homem `gay` rumo à autoaceitação, eu gostaria de dizer a todos que já se sentiram em desacordo consigo mesmos, que o seu coração e o seu desejo são verdadeiros, e você merece, como qualquer outra pessoa, ter uma vida completa e alcançar os seus sonhos", disse o escritor, no discurso de aceitação, citado pela imprensa brasileira.

"A palavra que resta" conta a história de Raimundo que, aos 71 anos, decide aprender a ler e a escrever para conseguir ler uma carta que guardou e que o assombrou toda a vida.

A carta foi escrita por Cícero, um rapaz que amou na juventude, mas que partiu sem deixar pistas, exceto aquela carta, quando o amor dos dois foi descoberto.

Essa leitura vai trazer de volta memórias daquele primeiro amor, de uma infância pobre e analfabeta, em que o narrador se viu impedido de ir à escola para poder ajudar o pai no trabalho na roça, e da vida construída depois de deixar a família e a vida no sertão para trás, segundo a Companhia das Letras, que editou a obra no Brasil.

"Com uma narrativa sensível e magnética, o escritor cearense Stênio Gardel nos leva pelo passado de Raimundo, permeado de conflitos familiares e da dor do ocultamento de sua sexualidade, mas também das novas relações que estabeleceu depois de fugir de casa e cair na estrada, ressignificando seu destino mais de uma vez", acrescenta a sinopse.

O romance vencedor do National Book Award na categoria de ficção foi "Blackouts", de Justin Torres, enquanto "The rediscovery of America: Native peoples and the unmaking of U.S. history", de Ned Blackhawk, venceu na não-ficção.

"A first time for everything", de Dan Santat, foi o escolhido na categoria literatura juvenil, e "from incorporated territory", de Craig Santos Perez, levou o prémio de poesia.

Na cerimónia de entrega dos prémios, mais de uma dúzia de finalistas subiram ao palco para ler uma nota sobre a situação na Faixa de Gaza, condenando o "contínuo bombardeamento" em Gaza e apelando a um cessar-fogo.

Os autores foram aplaudidos de pé, após esta manifestação, mas pelo menos um patrocinador do prémio, Zibby Media, ainda antes da cerimónia, retirou o seu apoio, por receio que esta manifestação fosse antissemita ou anti-Israel, segundo a Associated Press.

No dia seguinte, a editora de poesia da revista do The New York Times, Anne Boyer, demitiu-se do cargo, por discordar da guerra levada a cabo por Israel contra o povo de Gaza, com o apoio dos EUA, e da cobertura noticiosa que está a ser feita pelo jornal.

Esta sequência de acontecimentos levou o escritor e editor Dan Sheehan a escrever na revista Literary Hub que foram "24 horas espantosas para os escritores demonstrarem coragem moral", qualificando de "extraordinária" a carta de demissão, em que Anne Boyer "ataca diretamente a linguagem utilizada pelo seu (agora antigo) empregador na cobertura da guerra em Gaza".

A categoria de literatura traduzida do National Book Awards foi criada em 1967 e perdurou até 1983, premiando autores como Julio Cortazar, Italo Calvino, Bertold Brecht, Paul Valéry, Miguel de Unamuno, Cesare Pavese e Gustave Flaubert, entre outros.

O prémio foi retomado em 2018, tendo distinguido no ano passado a escritora argentina Samanta Schweblin pelo livro "Sete casas vazias".