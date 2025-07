Fotos: Margarida Vaz - Antena 1

O livro ''O Relatório de Brodeck'' do escritor francês Philippe Claudel é reeditado em Portugal pela editora Maldoror. O escritor e presidente do Prémio Goncourt, Philippe Claudel, esteve em Portugal, e em entrevista à Antena 1 recordou o que o motivou a escrever este livro que pode ser um retrato da sociedade atual.