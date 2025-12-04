Rosalía anuncia a maior digressão da carreira com passagem por Portugal

A artista Rosalía, cujo novo álbumé o número um em Portugal pela terceira semana consecutiva, anunciou esta quinta-feira umaque será a maior da sua carreira até ao momento. A cantora espanhola vai atuar nalgumas das maiores arenas da Europa e América. A passagem por Lisboa acontece a 8 e 9 de abril de 2026, na MEO Arena.“A cantora, compositora, produtora e visionária global Rosalía, vencedora de prémios Grammy,”, indicou a Sony Music Portugal em comunicado.Serão 42 concertos em 17 países, com a tour a arrancar a 16 de março em Lyon, França, e passando depois por Suíça, Itália, Espanha, Portugal, Países Baixos, Bélgica, Alemanha, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Colômbia, Chile, Argentina, Brasil, México e Porto Rico.A artista anunciou todas as datas numa publicação na rede social Instagram.Os bilhetes estarão à venda na quinta-feira, 11 de dezembro, em rosalia.com.Em Portugal,(hora de Lisboa), os fãs deverão inscrever-se em rosalia.com.Segundo a Sony, vão existir vários pacotes VIP, incluindo um lounge VIP antes do espetáculo com a oferta de“A digressão dará vida ao quarto álbum de estúdio de Rosalía,, originalmente gravado com a London Symphony Orchestra sob direção de Daníel Bjarnason”, refere a editora.inclui duetos de Rosalía com vários artistas,Outros participantes são Björk, Estrella Morente, Silvia Pérez Cruz, Yahritza, Yves Tumor e a Escolania de Montserrat e Cor Cambra Palau de la Música Catalana.“Desde o seu lançamento,garantiu a estreia comercial mais forte da carreira de Rosalía e estabeleceu novos marcos para a música em espanhol a nível global, quebrando múltiplos recordes históricos em grandes mercados”, refere a Sony.Rosalía já venceu dois Grammy e 13 Grammy latinos. O seu álbum de estreia,, reimaginou o flamenco e lançou a artista de Barcelona para a fama global.