Rosalía anuncia a maior digressão da carreira com passagem por Portugal
A cantora espanhola Rosalía vai atuar na MEO Arena a 8 e 9 de abril do próximo ano. Os bilhetes ficarão à venda na próxima semana.
A artista Rosalía, cujo novo álbum Lux é o número um em Portugal pela terceira semana consecutiva, anunciou esta quinta-feira uma tour que será a maior da sua carreira até ao momento. A cantora espanhola vai atuar nalgumas das maiores arenas da Europa e América. A passagem por Lisboa acontece a 8 e 9 de abril de 2026, na MEO Arena.
“A cantora, compositora, produtora e visionária global Rosalía, vencedora de prémios Grammy, anuncia a sua maior digressão como cabeça de cartaz até à data - a Lux Tour 2026”, indicou a Sony Music Portugal em comunicado.
Serão 42 concertos em 17 países, com a tour a arrancar a 16 de março em Lyon, França, e passando depois por Suíça, Itália, Espanha, Portugal, Países Baixos, Bélgica, Alemanha, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Colômbia, Chile, Argentina, Brasil, México e Porto Rico.
A artista anunciou todas as datas numa publicação na rede social Instagram.
Os bilhetes estarão à venda na quinta-feira, 11 de dezembro, em rosalia.com.
Em Portugal, para terem acesso à pré-venda no dia 9 de dezembro às 10h00 (hora de Lisboa), os fãs deverão inscrever-se em rosalia.com.
Segundo a Sony, vão existir vários pacotes VIP, incluindo um lounge VIP antes do espetáculo com a oferta de merchandising.
“A digressão dará vida ao quarto álbum de estúdio de Rosalía, Lux, originalmente gravado com a London Symphony Orchestra sob direção de Daníel Bjarnason”, refere a editora.
Lux inclui duetos de Rosalía com vários artistas, incluindo a portuguesa Carminho, com quem a espanhola canta o tema “Memória”.
Outros participantes são Björk, Estrella Morente, Silvia Pérez Cruz, Yahritza, Yves Tumor e a Escolania de Montserrat e Cor Cambra Palau de la Música Catalana.
“Desde o seu lançamento, Lux garantiu a estreia comercial mais forte da carreira de Rosalía e estabeleceu novos marcos para a música em espanhol a nível global, quebrando múltiplos recordes históricos em grandes mercados”, refere a Sony.
Rosalía já venceu dois Grammy e 13 Grammy latinos. O seu álbum de estreia, El Mal Querer, reimaginou o flamenco e lançou a artista de Barcelona para a fama global.
