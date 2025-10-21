Cultura
Roubo no Louvre. Museu estima prejuízo de 88 milhões de euros
A procuradora parisiense Laure Beccuau anunciou esta terça-feira que os danos resultantes do roubo de jóias no Louvre, no último domingo, foram avaliados pelo curador do museu em 88 milhões de euros só em danos económicos.
(em atualização)
"Os danos foram estimados pelo curador do Louvre em 88 milhões de euros", uma quantia "extremamente espetacular". Uma perda que não é “de forma alguma, paralela ou comparável aos danos históricos" causados pelo roubo, argumentou a procuradora à RTL.
Segundo a procuradora, os criminosos conseguiriam chegar a esse valor "se tivessem a péssima ideia de derreter estas jóias".
