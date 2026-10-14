RTP conquista 11 distinções nos Prémios Criatividade M&P Autopromoções & Inovação em Media

A RTP conquistou 11 galardões nos Prémios Criatividade M&P Autopromoções & Inovação em Media nas várias categorias a concurso.



O conjunto de prémios abrange as áreas da informação, entretenimento, design de marca e identidade visual.



Entre as distinções atribuídas, destaca-se o Ouro conquistado pela RTP Antena 1, na categoria Promoção | TV, com a campanha «Arrepio Mundial», protagonizada pela voz do jornalista Nuno Matos.



Para além deste ouro, a rádio conquistou ainda uma prata com a campanha/marca "90 anos Rádio Pública".



A televisão conquistou nove distinções, incluindo três pratas e seis bronzes. As pratas foram para a nova RTP Notícias, na categoria campanha/marca; os separadores da RTP2 Sara Mealha e a nova identidade RTP Notícias, como pacote completo de design de marca.



Os bronzes foram atribuídos aos Emmys 2026, na categoria trailer/marca; à rúbrica “Estórias que contam – Tempestades”; à série de debates e conversas “10 programas para o fim do mundo”; à série “FELP”; ao rebranding “RTP Uma. Por. Todos” e ao “Rebobinar Portugal – RTP 1” na categoria dos genéricos.

