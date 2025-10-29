Ruben Alves está filmar a comédia romântica "Santo António, o casamenteiro de Lisboa"

O filme, que está a ser rodado em Lisboa até ao final de novembro, vai estrear-se nos cinemas no verão de 2026 e chegará depois ao `streaming`, sendo "o primeiro filme português a ser lançado no Disney+ em Portugal".

"Santo António, o casamenteiro de Lisboa" é descrito como "a nova comédia romântica", "uma história de amor, traição e humor" do mesmo realizador de "A Gaiola Dourada" (2013) e "Miss" (2020).

De acordo com a distribuidora, Rita Blanco e Joaquim Monchique interpretam "os guardiões dos casamentos de Santo António, lutando para manter viva uma tradição prestes a ser reinventada".

O filme tem argumento de Ruben Alves e do espanhol Fer Pérez, produção da Blablabla Media com a produtora espanhola Comba Films e apoio financeiro da Disney+, Instituto do Cinema e do Audiovisual, Europa Criativa, Fundo de Apoio ao Turismo e ao Cinema, Turismo de Lisboa e câmara municipal da capital.

Ruben Alves, nascido em Paris filho de pais portugueses, ficou conhecido em Portugal há cerca de uma década quando se estreou como realizador na comédia francesa "A Gaiola Dourada", protagonizada por Rita Blanco e Joaquim de Almeida no papel de um casal português, ela porteira e ele pedreiro, emigrado em França.

O filme somou cerca de 761 mil espectadores em Portugal e mais de um milhão de entradas em França. Com esta história, Ruben Alves disse na altura que quis homenagear, brincando com os estereótipos, a comunidade portuguesa que emigrou para França a partir dos anos 1960.

Quando "A Gaiola Dourada" se estreou em França, Ruben Alves disse à Lusa que a história do filme foi o resultado de "30 anos de observação" dos pais e familiares que o rodeavam.