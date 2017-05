Rui Massena dá concerto em Madrid

O tema "Valsa" (incluído no álbum Ensemble) acaba também de ser incluído numa compilação da Deutsche Grammophon ao lado de material de nomes de referência no panorama internacional como Ludovico Einaudi ou Oláfur Arnalds. Mais um passo no caminho da internacionalização da música de Rui Massena.



O músico, compositor e maestro conseguiu o feito inusitado de um disco de música clássica ter entrado diretamente para o primeiro lugar do Top Nacional de vendas. As principais salas de concerto - Casa da Música, CCB, Coliseus do Porto e Lisboa - encheram para as atuações de Massena que agora parece também apostado numa carreira internacional.