Rui Mingas. Ministro da Cultura português recorda "grande figura da lusofonia"

"É uma grande figura da lusofonia, das lutas pela independência, da forma como a cultura pode ser um mecanismo para dar voz a causas políticas e sociais", afirmou Pedro Adão e Silva, à margem da cerimónia de entrada em funcionamento das novas empresas de gestão do Património Cultural.

O ministro da Cultura associou-se ao pesar e salientou em Rui Mingas "essa proximidade que é o português" e o papel que "teve, de várias formas, na sociedade portuguesa e na sociedade angolana".

Coautor com Manuel Rui Monteiro de "Angola Avante", o hino de Angola, Rui Mingas foi embaixador do seu país em Portugal na década de 1990, tendo sido condecoarado, em 26 de julho de 1995, com a Ordem do Infante D. Henrique, que distingue quem tenha prestado serviços relevantes a Portugal, assim como serviços na expansão da cultura portuguesa ou para conhecimento de Portugal, da sua História e dos seus valores.

Nascido em Luanda, em 12 de maio de 1939, Rui Alberto Vieira Dias Rodrigues Mingas distinguiu-se na juventude no atletismo, nas especialidades de salto em altura e 110 metros barreiras.

Militante ativo do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), partido no poder desde a independência de Angola, em 1975, foi deputado e ministro dos Desportos.

Como compositor, Rui Mingas musicou poemas de Viriato da Cruz, Agostinho, Mário António e António Jacinto. Da sua obra discográfica destacam-se "Cantiga por Luciana", "Poema da farra", "Makezu", "Muadiakimi", "Birin birin", "Monagambé", "Adeus à hora da partida" e "Meninos do Huambo".