Rui Morais e Rita Romão nomeados vogais do conselho de administração do CCB

Estas duas nomeações destinam-se aos lugares do conselho de administração ocupados anteriormente por Delfim Sardo, que saiu em maio, e por Madalena Reis, que cessa agora funções, mantendo-se Nuno Vassallo e Silva na presidência.



Em comunicado, o Ministério da Cultura revela que Rui Morais transita do Organismo de Produção Artística (Opart) - que gere o Teatro Nacional de São Carlos, a Companhia Nacional de Bailado e os Estúdios Victor Córdon -, e assume o cargo no CCB na quarta-feira, enquanto Rita Romão entra em funções no dia 24.



Licenciado em Direito e com formação musical, Rui Morais era vogal no Opart desde setembro de 2022 e tinha os pelouros artístico, educativo, projetos especiais, comunicação e marketing.



Rita Romão é licenciada em Economia, mestre em História de Arte, e chegará ao CCB dois anos depois de ter assumido a direção de `marketing`, projetos e parcerias da Fundação EDP.