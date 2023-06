Ruínas de Conímbriga ambicionam classificação da UNESCO

Foto: Joaomartinho63 via Wikimedia Commons

Milhares de pessoas visitaram, no último fim de semana, as ruínas de Conímbriga. Foi na oitava edição do "vislumbre de um império", um programa cultural em que turistas e comunidade homenageiam e relembram a herança romana.