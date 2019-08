Ruínas termais de São Pedro do Sul inauguradas após reabilitação de 1,8 ME

Lusa07 Ago, 2019, 19:12 | Cultura

"É a maior obra cultural a nível de toda a região centro, e quando falo em região centro é de Lisboa até ao Douro, e o que temos aqui é único a nível nacional, não existe mais nada parecido com isto", regozijou-se o presidente da Câmara Municipal de São Pedro do Sul.

Vítor Figueiredo assumiu que "era uma obra esperada pelas pessoas há mais de 70 anos" e, nesse sentido, revelou-se "satisfeito por estar a dar ao público, às pessoas das termas e às que as visitam a possibilidade de realmente verem este património que é importante e urge preservar e divulgar".

"Trata-se de um dos complexos termais de origem romana mais importantes e bem conservados dos existentes no país, com uma utilização contínua ao longo de 2000 anos, e que sempre se constitui o grande motor do desenvolvimento regional", sustentou.

No entender do autarca, "é um monumento único a nível nacional" e "muito importante para o património cultural do concelho e do país", e que "terá, até ao final do ano, um centro interpretativo com peças encontradas no decorrer da obra", e com uma área virtual com informação histórica.

No espaço foram encontradas, durante a intervenção, que começou no segundo trimestre de 2017, "uma série de peças como moedas, utensílios de barro, outro tipo de utensílios ligados à parte termal" e que, segundo o autarca, "estão devidamente catalogadas e inventariadas e guardadas", para que os arqueólogos possam selecionar para o centro interpretativo.

Segundo o autarca, "o edifício vai ser visitável, a partir de amanhã [quinta-feira], depois, em condições melhores, a partir de dezembro e, nessa altura, há um compromisso para ter entradas pagas", assumiu o autarca que esclareceu que, até lá, a entrada é gratuita.

"Ao fim e ao cabo, o que temos aqui é um museu. O próprio edifício é um museu", esclareceu Vítor Figueiredo, que defendeu que este monumento nacional, classificado desde 1938, tem um "incontestável valor histórico, arqueológico, cultural e patrimonial que vai criar mais valias para o turismo, e contribuir para o interesse científico" da região.

A presidir a cerimónia esteve a ministra da Cultura, Graça Fonseca, que enalteceu o "bom exemplo de parceria entre o Estado Central e o município", uma vez que o investimento "superior a 1,8 milhões de euros contou com financiamento privado e público, do município e do Governo, e com apoio da comunidade europeia".

"É um tesouro nacional do ponto de vista arqueológico e histórico. As termas de São Pedro do Sul não são apenas um dos mais bem conservados complexos termais do nosso território. Elas testemunham 2000 anos de história, tanto a herança cultural da civilização romana, através dos seus mais reconhecidos hábitos, como a história da nossa nacionalidade", elogiou Graça Fonseca.

A governante lembrou a estadia de "diversos monarcas que frequentaram e protegeram" as termas, nomeadamente Afonso Henriques, que deu o nome a uma das referências do monumento, a piscina, que frequentou após fratura sofrida na Batalha de Badajoz, em 1169.

"O património, mais do que a memória, deve ser presente e futuro, deve ser visível e visitável em condições dignas e que deem a conhecer a quem o visita a herança cultural portuguesa, que é múltipla e diversa", defendeu a ministra.

Após a visita, e recusando falar sobre qualquer outro assunto que não fossem as termas de São Pedro do Sul, Graça Fonseca disse aos jornalistas que a reabilitação "ficou muito integrada, aquilo que é o elemento histórico e aquilo que é o elemento original do edifício, com aquilo que são os elementos contemporâneos desta reabilitação, nomeadamente a sua integração".

A título de exemplo, e "talvez o mais emblemático", no entender da ministra, encontra-se "na zona da piscina, com integração da nova cobertura com aquilo que é uma das maiores paredes da segunda recuperação deste edifício das termas romanas, e essa integração é harmoniosa". "É um bom exemplo daquilo que deve ser feito no património cultural", afirmou.