A alteração foi introduzida no poema "Noite de Inverno", escrito em 1825, que integra um manual de literatura destinado a alunos do ensino primário.

A passagem eliminada contém os versos: "Bebamos, boa amiga da minha pobre juventude, bebamos para esquecer a tristeza; onde está o copo?".

Segundo o Fontanka, que recolheu queixas de vários pais, os autores do manual optaram por encurtar o poema para evitar a referência ao consumo de bebidas alcoólicas.

A alteração foi introduzida em 2023, mas só recentemente suscitou críticas nas redes sociais.

A editora responsável pelo manual justificou a decisão com a legislação russa destinada à proteção dos menores, que exige evitar conteúdos suscetíveis de incentivar o consumo de álcool.

A explicação foi apresentada pelo serviço de imprensa da empresa, que considerou a supressão dos versos conforme às disposições legais em vigor.

Na sequência da polémica, as autoridades russas esclareceram que o poema voltará a ser publicado integralmente nas novas edições dos manuais destinados aos alunos do quinto ano, deixando de integrar os livros do terceiro ano, como acontece atualmente.

"Tudo tem o seu tempo e cada idade tem as suas leituras", afirmou Elena Yampolskaya, conselheira do Presidente russo, Vladimir Putin, para os assuntos culturais e artísticos.

A responsável explicou que, nos novos manuais de literatura, a obra de Pushkin estará representada, pela primeira vez, em todos os 11 anos da escolaridade russa.

Yampolskaya defendeu ainda que as obras do poeta "não podem exercer uma má influência sobre as crianças".

Nascido em 1799, Alexander Pushkin é considerado uma das figuras mais importantes da literatura russa e o principal representante do chamado "Século de Ouro" das letras russas.

O aniversário do nascimento de Pushkin, em 06 de junho, é assinalado oficialmente na Rússia como o Dia da Língua Russa.