Ruy de Carvalho e um século de histórias para contar

É um dos artistas mais acarinhados dos portugueses e o ator mais velho ainda em atividade no mundo. A caminho de um século de vida, Ruy de Carvalho entra em cena nos próximos domingos numa espécie de conversa intimista com o público, com a partilha de histórias inéditas da carreira e da própria vida.



Antes de qualquer espetáculo, Ruy faz sempre uma refeição ligeira e prepara-se com calma no teatro. Continuar a representar é "muito agradável", admitiu numa conversa à RTP Notícias, antes da última sessão da peça. "É sinal de que, realmente, eu fiz o meu trabalho com honestidade e que cheguei às pessoas com essa mesma honestidade e esse amor com que eu pratico o trabalho".



E as salas cheias em todos os espetáculos são prova disso: "o amor e a qualidade do trabalho" que sempre investiu em cada papel que interpretou, no teatro, na rádio, na televisão e até no cinema.



"A qualidade do que fazemos para servir o público (...) tem de ser sempre igual".



São mais de duas mil as personagens que interpretou, ao longo de mais de 80 anos de carreira, mas a magia do teatro e a energia em palco perduram. "Sinto-me sempre bem no palco. Quando chego ao palco, há qualquer coisa que liga em mim, (...) há uma espécie de um interruptor que liga e eu fico bem-disposto".



E a sorrir confessou: "Às vezes até faço coisas que eu não pensava que era capaz de fazer, mesmo no palco".





Começou no teatro amador em 1942 e, cinco anos depois, estreou-se como ator profissional no Teatro Nacional D. Maria II, na peça Rapazes de Hoje. Trabalhou com várias gerações de atores e encenadores, sendo uma referência incontornável das artes de representação. Ao longo deste percurso fez muitos amigos.

Também a amizade e o carinho do público que o aplaude são importantes para Ruy de Carvalho: "Sinto-me muito feliz quando sou bem recebido".

Eternos 18 anos





"Toda a vida tenho 18 anos. Não abdico de ter 18 anos, (...) porque podemos entrar em toda a parte", disse, prestes a dar uma gargalhada. E às gerações mais novas deixa sempre um conselho: "Façam como eu: na morte não vale a pena pensar. A gente nunca sabe quando ela chega".



"A mim está a chegar muito tarde. Eu não tenho feito nada para amar a morte. Espero que ela chegue. Quando ela chegar, chegou".

"Rei" de Carvalho

Falar de Ruy de Carvalho é percorrer grande parte da história do teatro português do último século. Desde a voz inconfundível, à sua presença e longevidade, tornou-se não apenas um ator de exceção, mas uma instituição cultural.



Em Ruy, A História Devida, esse percurso transforma-se no próprio espetáculo. A contracenar com Luís Pacheco, e em vez de interpretar uma personagem, Ruy de Carvalho apresenta-se um contador da própria história, das memórias da vida e dos momentos que marcaram a carreira.



Esta produção da Yellow Star Company estreou em março de 2024 e já esgotou salas em 50 cidades de todo o país. A peça foi escrita por Paulo Coelho e encenada por Paulo Sousa Costa.



“Foi uma ideia que veio do Luís Pacheco, (...) porque quando começámos os ensaios da Ratoeira, (...) o Ruy estava sempre a contar histórias da carreira, e sempre muito engraçadas", revelou o encenador.



Das horas de viagem em digressões e ensaios nasceu esta narrativa.



Luís Pacheco, que se junta a Ruy nesta conversa intimista com o público, sugeriu que se escrevesse um texto, a partir das histórias que o ator partilhava, como forma de homenagem mas "em cima do palco".



“Falámos com o Paulo Mira Coelho - que por acaso é genro do Ruy e já escreveu biografias do Ruy - que nos apresentou um texto e depois fiz ali umas adaptações para palco, para ser assim mais dinâmico (...). E já vamos nisto há muitas, muitas sessões”, contou Paulo Sousa Costa, referindo que a "Ruy, a História devida" já percorreu “Portugal de lés-a-lés, ilhas e Moçambique”. Esta peça é, "acima de tudo, (...) uma homenagem à carreira do Ruy, à vida do Ruy". São "história de bastidores que as pessoas não conhecem".



"Veem um Ruy completamente diferente, que é o Ruy do dia-a-dia, o Ruy bem-disposto, que não está em personagem", continuou o encenador e amigo do ator. “Esta homenagem é uma homenagem viva, em vida e com o seu público”.



A experiência é muita, mas Ruy não abdica dos momentos de preparação antes de entrar em cena. Enquanto a equipa da produção finaliza os cenários, o ator fica a observar e a absorver o ambiente. Senta-se já em palco a rever o texto, ou na plateia só a ambientar-se ao espaço.



Em conversa com Paulo Sousa Costa, revelou que uma particularidade do Ruy em dias de digressão: "quando chegamos à cidade, ele não quer ir descansar”, apesar de ter tempo.



Depois de almoçar, "quer ir para o teatro”, mesmo que o espetáculo seja mais tarde.

“Ele quer lá estar. (...) E fica lá na plateia a assistir às montagens, às afinações de luz e de som. Porque ele precisa (...) de respirar aquele ambiente”.

Ruy de Carvalho tem ainda outra particularidade: mesmo quando está “fora de cena”, durante um espetáculo, como a Ratoeira, “fica sempre na sua cadeira e sempre a acompanhar o espetáculo”.



“Ele está sempre a ouvir, (...) sempre a escutar bem o que está a ser dito", disse o encenador, sem esquecer que no fim Ruy "tem sempre uma palavra para os colegas".



“Ele não se desliga” durante o espetáculo.



Paulo Sousa Costa é, além do encenador da peça, amigo próximo de "Rei" de Carvalho, como carinhosamente lhe chama. São incontáveis as horas de viagem, de conversas e de trabalho que têm juntos.



Há muita admiração por parte dos atores mais novos, principalmente pelo "carinho" e respeito com que Ruy trabalha.



“É muito difícil não gostar do Ruy”, admitiu.



Ruy de Carvalho é o primeiro a admitir que é feliz em palco e para quem trabalha com ele não há dúvida de que "gosta muito do que faz". Talvez o segredo seja esse: "o teatro dá-lhe essa alegria, essa vida, de que tanto precisamos”.

“Eu chamo-lhe o Rei de Carvalho, porque ele já não é o Ruy de Carvalho. Ele é o rei do teatro e bem vivo que ele está”.



"Quando o Ruy sabe que tem uma sessão, um espetáculo, a energia dele é logo outra. (...) Começa a crescer aquela energia do palco”, disse ainda o encenador. "É a magia do teatro”.



Paulo Sousa Costa acredita mesmo que "esta adrenalina é o que o mantém bastante vivo", mantém "a chama acesa”.

"Os três da vida airada"

Ruy de Carvalho é o primeiro a valorizar a amizade e acredita que recebe todo o amor que dá. Em digressões os atores e as equipas de produção passam muitas horas juntos. Daí nascem muitas relações, como a amizade entre Ruy, o ator Luís Pacheco e o encenador Paulo Sousa Costa.



Apelidam-se em grupo como os "Três da Vida Airada". E entre brincadeiras são "Cocó, Ranheta e Facada".



"Eu sou o Facada", disse logo o Ruy, enquanto via os quadros com os desenhos de "camionetas" que desenhou na viagem a Maputo.



Foi na digressão a Moçambique, quando fizeram um safari, que surgiram as alcunhas, entre conversas e histórias engraçadas que Ruy ia contando.



"Quando chegámos a Portugal, enquanto o Ruy esperava no camarim pelo início do espetáculo, ia fazendo umas réplicas dos carros dos safaris que nós usávamos", contou Luís Pacheco.



Está tudo guardado e emoldurado no escritório de Paulo Sousa Costa. Ruy às vezes desenha, mas só veículos, que é a sua especialidade.

Em palco, termina a peça a dirigir-se ao seu "amado público", que o aplaude emocionado e de pé: "Adoro-vos". , disse, prestes a dar uma gargalhada."A mim está a chegar muito tarde. Eu não tenho feito nada para amar a morte. Espero que ela chegue. Quando ela chegar, chegou".Falar de Ruy de Carvalho é percorrer grande parte da história do teatro português do último século. Desde a voz inconfundível, à sua presença e longevidade, tornou-se não apenas um ator de exceção, mas uma instituição cultural.A contracenar com Luís Pacheco, e em vez de interpretar uma personagem, Ruy de Carvalho apresenta-se um contador da própria história, das memórias da vida e dos momentos que marcaram a carreira.Esta produção da Yellow Star Company estreou em março de 2024 e já esgotou salas em 50 cidades de todo o país. A peça foi escrita por Paulo Coelho e encenada por Paulo Sousa Costa., revelou o encenador.Das horas de viagem em digressões e ensaios nasceu esta narrativa.Luís Pacheco, que se junta a Ruy nesta conversa intimista com o público, sugeriu que se escrevesse um texto, a partir das histórias que o ator partilhava, como forma de homenagem mas "em cima do palco".“Falámos com o Paulo Mira Coelho - que por acaso é genro do Ruy e já escreveu biografias do Ruy - que nos apresentou um texto e depois fiz ali umas adaptações para palco, para ser assim mais dinâmico (...). E já vamos nisto há muitas, muitas sessões”, contou Paulo Sousa Costa, referindo que a "Ruy, a História devida" já percorreu “Portugal de lés-a-lés, ilhas e Moçambique”."Veem um Ruy completamente diferente, que é o Ruy do dia-a-dia, o Ruy bem-disposto, que não está em personagem", continuou o encenador e amigo do ator.A experiência é muita, mas Ruy não abdica dos momentos de preparação antes de entrar em cena.Em conversa com Paulo Sousa Costa, revelou que uma particularidade do Ruy em dias de digressão: "quando chegamos à cidade, ele não quer ir descansar”, apesar de ter tempo.Ruy de Carvalho tem ainda outra particularidade:disse o encenador, sem esquecer que no fim Ruy "tem sempre uma palavra para os colegas".Paulo Sousa Costa é, além do encenador da peça, amigo próximo de "Rei" de Carvalho, como carinhosamente lhe chama. São incontáveis as horas de viagem, de conversas e de trabalho que têm juntos.Há muita admiração por parte dos atores mais novos, principalmente pelo "carinho" e respeito com que Ruy trabalha., admitiu.Ruy de Carvalho é o primeiro a admitir que é feliz em palco e para quem trabalha com ele não há dúvida de que "gosta muito do que faz"."Quando o Ruy sabe que tem uma sessão, um espetáculo, a energia dele é logo outra. (...) Começa a crescer aquela energia do palco”, disse ainda o encenador. "É a magia do teatro”.Paulo Sousa Costa acredita mesmo que "Ruy de Carvalho é o primeiro a valorizar a amizade e acredita que recebe todo o amor que dá."Eu sou o Facada", disse logo o Ruy, enquanto via os quadros com os desenhos de "camionetas" que desenhou na viagem a Maputo.Foi na digressão a Moçambique, quando fizeram um safari, que surgiram as alcunhas, entre conversas e histórias engraçadas que Ruy ia contando., contou Luís Pacheco.

Ruy de Carvalho continua a subir ao palco com a mesma paixão que o tornou uma referência do teatro português."Eu julgo que tenho a mesma energia. Pelo menos tento aplicá-la sempre"., considerou, referindo que até para se fazer um bom trabalho é preciso muita amizade e respeito – valores que menciona também no espetáculo.Nas últimas décadas, tornou-se uma figura muito querida dos portugueses através da televisão, com a participação em séries e telenovelas. Contudo, é no teatro que costuma ser mais identificado e onde construiu a maioria do legado artístico., contou a rir, enquanto recorda como é abordado pelas pessoas. "São beijinhos muito bons, são beijinhos desinteressados, são beijinhos de amizade".Ruy de Carvalho nasceu a 1 de março de 1927, em Lisboa. Está a meses de completar um século de vida, continua a trabalhar e a encher auditórios de aplausos. Além da peça em nome próprio, o ator integra o elenco da. A idade registada não corresponde à que sente que tem, nem à que mostra ter para quem ainda o vê no teatro., explicou.O segredo para manter a jovialidade é "não pensar na morte" nem em "coisas perdidas". Aliás, Ruy decidiu que ficaria permanentemente com 18 anos.