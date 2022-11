Sabugal promove "o maior presépio natural" para atrair visitantes

Segundo a autarquia presidida por Vítor Proença, o presépio será instalado no Largo da Fonte, no centro da cidade, e estará disponível aos visitantes entre os dias 2 de dezembro e 8 de janeiro de 2023.

"Assente numa estratégia de promoção e divulgação do território, o `Sabugal Presépio` - O Maior Presépio Natural...` pretende envolver os locais e atrair mais visitantes, neste que é um evento tão identitário do concelho e que se reveste de um simbolismo ímpar", referiu a autarquia em comunicado.

O evento anual afirma-se como "marca identitária do concelho" e através desta iniciativa o município do Sabugal, situado junto da fronteira com Espanha, "convida residentes e visitantes a deixarem-se envolver pelo espírito natalício e a surpreenderem os sentidos com a recriação do Presépio de Belém".

"Com uma ocupação de cerca de 1.100 metros quadrados, o Presépio é construído com recurso a materiais recolhidos na natureza, tais como troncos de castanheiros, heras e musgos. Esta recriação contempla diversas cenas bíblicas relacionadas com a Natividade, a uma escala em que os visitantes se sentem como parte integrante do mesmo".

A inauguração do "Sabugal Presépio" está marcada para sexta-feira, às 17:00, a partir do Largo da Fonte e o momento contará com uma parada de Natal e animação musical com a Banda às Riscas e um concerto pelo Coro Génesis.

Segundo a nota, no âmbito da programação natalícia, volta a estar patente, na Rua 5 de Outubro, uma exposição de sensibilização ambiental intitulada "A Magia do Natal é com Presépios no Sabugal", com trabalhos elaborados a partir de materiais naturais e reciclados pela comunidade escolar e pelas instituições particulares de solidariedade social do concelho.

O "Sabugal Presépio" também tem um Carrossel Parisiense, que estará instalado no Largo da Fonte e, junto do castelo, decorrerá um Mercadinho de Natal, uma exposição e venda de produtos e de artesanato local, promovido pela ADES - Associação Empresarial do Sabugal.

No que diz respeito à animação, a autarquia do Sabugal adiantou que a edição deste ano do evento natalício apresenta "um programa de animação dinâmico e diversas iniciativas para toda a família".

No espaço dedicado aos mais novos serão realizadas oficinas, haverá leitura de contos infantis de Natal e "muitas outras surpresas".

A programação integra atuações musicais da Associação Etnográfica de Sortelha, da Sociedade Filarmónica Bendadense, do Grupo Etnográfico do Sabugal e do Grupo de Cavaquinhos da Bendada.

Será também apresentada uma peça de teatro pelo Grupo Anel de Pedra - Escola de Artes, haverá concertos com o Ensemble São Tomás de Aquino, Escola de Música do Centro de Cultura Pedro Álvares Cabral - Belmonte/Polo do Ensino Articulado do Sabugal e The Undercovers.

No centro histórico da cidade do Sabugal estarão disponíveis passeios de burro e de charrete.

A Câmara Municipal do Sabugal e a ADES vão, ainda, promover a iniciativa "Montras de Natal", com o propósito de dinamizar o comércio local.