Sally Field defende diversidade e Alan Cumming apela ao voto na noite dos Emmys

"Com a arte, nós importamos. As nossas vozes importam. A nossa diversidade, a nossa narrativa única, importam", disse Sally Field, que se tornou na atriz mais velha a vencer Melhor Atriz em Minissérie, Série de Antologia ou Filme na 78ª edição dos Emmy.

"Não podemos deixar que estas vozes sejam silenciadas, comprometidas ou fundidas", afirmou, um alerta deixado numa altura em que está iminente a fusão entre a Paramount e a Warner Bros. Discovery, dois colossos da indústria do entretenimento.

Field também mencionou que o filme pelo qual ganhou o Emmy, "Criaturas Extremamente Inteligentes", da Netflix, foi filmado no Canadá. "Abençoado Canadá, os nossos vizinhos, os nossos amigos", exclamou a atriz. As tensões entre os Estados Unidos e o Canadá agravaram-se nas últimas semanas, com tarifas agressivas impostas pela administração de Donald Trump que resultaram em contra-medidas do Canadá.

Embora questões políticas tenham ficado maioritariamente à margem da cerimónia de prémios, também o ator Alan Cumming aproveitou a subida ao palco para enviar uma mensagem aos eleitores norte-americanos.

"Amanhã [hoje] é o dia do registo de eleitores neste país, por isso por favor confirmem que estão registados para votar", afirmou Cumming, apresentador do programa de competição "The Traitors", que venceu todos os Emmy na categoria de `reality show`. "O tempo de falar terminou. Agora é hora de votar, América", incentivou.

Assinala-se a 15 de setembro o Dia Nacional do Recenseamento Eleitoral, com iniciativas por todo o país para recensear cidadãos norte-americanos. As eleições intercalares estão marcadas para 03 de novembro e vão decidir o controlo das duas câmaras do Congresso norte-americano, que são atualmente controladas pelo partido Republicano do presidente Donald Trump.

Vince Gilligan, vencedor do Emmy de Melhor Escrita para Série Dramática por "Pluribus", da Apple TV+, foi outro dos premiados que usou o discurso de vitória para passar uma mensagem.

"Não há nada mais estranho que a nossa realidade, os últimos dez anos, isto nem dá para escrever", afirmou Gilligan, que criou a série de ficção científica pós-apocalíptica premiada.

"Nunca vamos concordar em tudo, mas podemos mostrar respeito uns pelos outros, talvez até bondade, e podemos deixar de prestar atenção aos poucos que nos dizem que isso é para otários e que obtêm poder quando nos dividem", concluiu.

A 78ª cerimónia dos prémios Emmy decorreu em Los Angeles e distinguiu "The Pitt" como Melhor Série Dramática e "O Segredo de Widow`s Bay" como Melhor Série de Comédia do Ano. Incluiu um tributo musical de Reba McEntire a Dolly Parton e a entrega do Prémio Humanitário Bob Hope a Michael J. Fox.