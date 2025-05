Salvar o mar para salvar o Mundo

Um dos mais reconhecidos naturalistas do mundo, David Attenborough, lança aos 99 anos um livro sobre “o lugar mais importante do planeta”. A obra inclui relatos afetivos de Attenborough dos quase cem anos de exploração pela natureza, mas também descrições científicas mais detalhadas, ilustradas com fotografias.



David Attenborough é conhecido mundialmente pelos documentários sobre a diversidade do mundo natural e pela mensagem de proteção do meio ambiente. Quer, aos 99 anos de idade, deixar escrita em livro uma ideia clara do perigo que ameaça o oceano. As águas marinhas cada vez mais quentes e ácidas e a pesca intensiva estão a matar a vida no oceano.



"Tive a felicidade de viver quase cem anos. Durante o meu tempo de vida, o mundo perdeu mais de metade dos corais. Não estarei cá para assistir ao fim da história, mas, depois de uma vida inteira a explorar o nosso planeta, continuo convencido de que, quanto mais pessoas apreciarem e compreenderem o mundo natural, maior será a nossa esperança de o salvar", escreve Attenborough.



O livro é uma parceira com o produtor Colin Butfield, especialista em documentários sobre o mundo natural e que já fez trabalhos para a BBC ou para a Netflix. No próximo mês estreia uma série com o mesmo nome - "Oceano" - na National Geographic e na Disney+.