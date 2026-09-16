



Ruben Alves leva Santo António ao cinema para celebrar Lisboa e a portugalidade



Um filme inteiramente português



Ruben Alves assume "Santo António, o Casamenteiro de Lisboa" como um desafio pessoal: filmar em Lisboa, com atores, técnicos, cenários e uma história portuguesa. "Eu queria mesmo fazer o filme aqui em Lisboa", afirma o realizador, que considera a cidade a sua "segunda cidade", a seguir a Paris onde nasceu e cresceu, e é uma parte importante da sua identidade.



Santo António, o "super-herói" português





A escolha de Santo António nasce da vontade de recuperar uma tradição lisboeta e valorizar aquilo que distingue Portugal. Para Ruben Alves, "em Portugal temos um super-herói, é o Santo António". O realizador luso-francês vê na figura do santo uma forma de afirmar a identidade portuguesa perante uma globalização que tende a tornar tudo semelhante.



Casais diferentes, diferentes formas de amar





O filme reúne vários casais, cada um representando uma história e uma forma diferente de viver o amor. Há quem já não acredite na relação e esteja à beira da separação, mas também quem participe no evento pela vontade dos filhos. Outros representam um amor que ficou por viver durante décadas, como o casal interpretado por Lídia Franco e Rui Mendes, que se reencontra num lar. Há ainda um casal improvável que chega ao casamento na sequência de uma mentira, mas acaba por descobrir que a união pode resultar; uma relação marcada pela distância e pela impossibilidade de um dos elementos estar presente; e um casal muito ligado à religião. No filme há, também, um casal homossexual, onde um dos homens está plenamente assumido e acredita que "o amor prevalece", enquanto o outro enfrenta conflitos pessoais.



A essência contra o espetáculo





Para o cineasta Ruben Alves, os Casamentos de Santo António são também uma oportunidade para questionar uma sociedade cada vez mais dominada pela imagem, pelo dinheiro e pelo excesso. "A essência não é essa", defende, lembrando que não é necessário um "mega show" para celebrar o amor. O filme aborda ainda o individualismo e a solidão contemporâneos, através dos próprios casamenteiros, que passam os dias a aproximar pessoas enquanto vivem, eles mesmos, uma profunda solidão.



Lisboa como cenário





A cidade assume um papel central no filme. A Igreja de Santo António foi um dos locais fundamentais, mas a rodagem passou por vários espaços de Lisboa, além de Alcobaça e do Cabo Espichel. Rúben Alves destaca a riqueza visual da capital: "há muita história nas paredes".



Um elenco de várias gerações





O filme reúne atores de diferentes gerações, numa escolha que o realizador descreve como um "mix de pessoas" que admira e outras que descobriu com a realização do filme. É um elenco muito vasto: Rita Blanco, Joaquim Monchique, Ana Bola, Maria Rueff, Maria João Bastos, Joaquim de Almeida, Lídia Franco, Rui Mendes, Paco León, Inês Aires Pereira, Isabel Abreu, Albano Gerónimo, Miguel Amorim, Pedro Nuno e muitos outros.



Santo António como "pop star"



O cineasta luso-francês Ruben Alves revela um fascínio especial pela força da imagem de Santo António, que continua a ser reconhecida muito para além de Portugal. "Para mim é uma mega pop star", afirma, imaginando que o santo teria tido "um carisma gigantesco" para permanecer tão presente ao longo dos séculos.



Um convite para ir ao cinema



O realizador do filme "A Gaiola Dourada" que foi, também, um sucesso espera que o filme "Santo António o Casamenteiro de Lisboa" proporcione duas horas de convívio, humor e emoção, mas também de reflexão sobre o amor e a sociedade. "Venham ver que o cinema é bonito. Precisamos disso", conclui Ruben Alves.





O realizador do filme "A Gaiola Dourada" que foi, também, um sucesso espera que o filme "Santo António o Casamenteiro de Lisboa" proporcione duas horas de convívio, humor e emoção, mas também de reflexão sobre o amor e a sociedade. "Venham ver que o cinema é bonito. Precisamos disso", conclui Ruben Alves.

Depois de "A Gaiola Dourada", o realizador luso-francês Ruben Alves regressa com o filme "Santo António - O Casamenteiro de Lisboa".As filmagens realizara-se totalmente em Portugal, a comédia parte à descoberta de uma das tradições lisboetas, os casamentos de Santo António.