São João no Porto. Noite de festa juntou mais de um milhão na cidade

Foto: Fernando Veludo - Lusa

Foi de muita festa, a noite de São João, na cidade do Porto. Um milhão e duzentas mil pessoas passaram pela invicta para festejar o santo popular. O espetáculo de fogo de artifício, lançado do rio Douro durou dezasseis minutos. A festa prolongou-se por toda a cidade, com vários palcos.