São Jorge recebe a 23ª edição do IndieLisboa

Margarida Vaz - RTP Antena 1





Uma programação extensa que conta com 241 filmes em que a competição portuguesa apresenta perto de 30 filmes.No Indie deste ano destaque para a estreia mundial da curta-metragem - Dois e um gato - que é apresentado depois da morte da realizadora - Patricia Saramago.Estreia também a longa-metragem - Cochena - de Diogo Allen, que tem no centro da história a vida quotidiana de uma família cigana.