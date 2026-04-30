Cultura
São Jorge recebe a 23ª edição do IndieLisboa
Vai começar esta quinta-feira no cinema São Jorge, até dia 10 de maio, mais uma edição do IndieLisboa - festival internacional de cinema. Este ano a 23ª edição conta com o filme austríaco - O homem mais solitário da cidade - da realizadora Tizza Covi, que conta a história de um músico à beira do esquecimento.
Uma programação extensa que conta com 241 filmes em que a competição portuguesa apresenta perto de 30 filmes.
No Indie deste ano destaque para a estreia mundial da curta-metragem - Dois e um gato - que é apresentado depois da morte da realizadora - Patricia Saramago.
Estreia também a longa-metragem - Cochena - de Diogo Allen, que tem no centro da história a vida quotidiana de uma família cigana.
Margarida Vaz - RTP Antena 1
Estreia também a longa-metragem - Cochena - de Diogo Allen, que tem no centro da história a vida quotidiana de uma família cigana.