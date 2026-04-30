EM DIRETO
Acompanhe aqui, ao minuto, a evolução do conflito no Médio Oriente

São Jorge recebe a 23ª edição do IndieLisboa

São Jorge recebe a 23ª edição do IndieLisboa

Vai começar esta quinta-feira no cinema São Jorge, até dia 10 de maio, mais uma edição do IndieLisboa - festival internacional de cinema. Este ano a 23ª edição conta com o filme austríaco - O homem mais solitário da cidade - da realizadora Tizza Covi, que conta a história de um músico à beira do esquecimento.

RTP Antena 1 /
Foto: Imagem promocional IndieLisboa

VER MAIS
Uma programação extensa que conta com 241 filmes em que a competição portuguesa apresenta perto de 30 filmes.
Margarida Vaz - RTP Antena 1 

No Indie deste ano destaque para a estreia mundial da curta-metragem - Dois e um gato - que é apresentado depois da morte da realizadora - Patricia Saramago.

Estreia também a longa-metragem - Cochena - de Diogo Allen, que tem no centro da história a vida quotidiana de uma família cigana.
PUB
PUB