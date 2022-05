Sardenha. Esculturas de pugilistas da Idade do Ferro lançam pistas sobre cultura nurágica

Ose os seus fragmentos são a primeira descoberta desde abril, quando as escavações na parte sul da grande necrópole foram retomadas. Vêm juntar-se a um, que desde 1974 têm vindo ser descobertas na localidade de Cabras.As mais recentes esculturas a serem descobertas estavam perto de duas outras estátuas semelhantes, identificadas em 2014. As esculturas são do tempo da, que surgiu na Sardenha em 1.700 a.C. e ali floresceu até ao século II.Os arqueólogos acreditam que. Estudos feitos a 170 sepulturas descobriram que o cemitério destinava-se quase exclusivamente a jovens do sexo masculino.“Duas novas joias acrescentam charme misterioso a este conjunto de estátuas”, comentou o ministro italiano da Cultura. “É uma descoberta excecional” que vem acrescentar informação ao que se sabe sobre a antiga civilização do Mediterrâneo, afirma Dario Franceschini.Estes dois “grandes e pesados blocos de torsos vão precisar de tempo para se libertarem dos sedimentos que as rodeiam e para se preparar para uma recuperação segura”, explica Monica Stochino, também do ministério da Cultura.



Os arqueólogos também desenterraram uma estrada fúnebre, com túmulos que datam entre 950 e 730 a.C.