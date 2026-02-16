Saxofonista Alberto Roque atua nos EUA com a Civic Orchestra of Minneapolis

Alberto Roque vai ser protagonista na estreia americana de "Imaginary letters" (em português "Cartas imaginárias"), do compositor luxemburguês Marco Pütz. O concerto é na Igreja de St. Michael, em Bloomington, Minneapolis, Estado do Minnesota.

A obra para saxofone soprano e orquestra está integrado no programa a apresentar pela Civic Orchestra of Minneapolis, dirigida pelo maestro Matthew George.

Será a segunda ocasião em que Alberto Roque - que também é maestro - atua em Minneapolis, onde esteve há alguns anos, dirigindo a orquestra de sopros da Universidade de St. Thomas.

Para Alberto Roque, o convite para atuar em Minneapolis significa o reconhecimento do percurso enquanto instrumentista e "mais uma oportunidade para promover esta fantástica obra que irei tocar".

"Infelizmente", acrescentou à agência Lusa, "não há muitas oportunidades de ouvir o saxofone enquanto solista nas salas de concertos - [papel que] está essencialmente reservado ao piano, violino, violoncelo e pouco mais... Poder tocar com uma orquestra sinfónica é um privilégio e, ao mesmo tempo, uma raridade".

"Imaginary letters" teve a estreia absoluta em 2024, em Tomar, no Cine-Teatro Paraíso, onde Alberto Roque tocou com a Orquestra Sinfónica de Thomar, sob direção de Simão Francisco.

No concerto de domingo, será uma das obras do programa assinadas por compositores estrangeiros. A outra é "Siam soundscapes overture", da tailandesa Narongrit Dhamabutra, igualmente interpretada pela primeira vez nos EUA.

O músico destaca esse facto como "algo significativo", especialmente "se tivermos em conta a situação de tensão que se vive atualmente em Minneapolis, precisamente por causa da perseguição a cidadãos `não americanos`".

As ruas da cidade do norte dos EUA têm sido palco de várias manifestações contra o presidente Donald Trump e a agência federal de imigração (ICE), particularmente após a morte de Alex Pretti, abatido a tiro por agentes de imigração em Minneapolis.

O saxofonista destaca também o facto de ir ser apresentada uma obra de uma compositora, "uma vez que a representação feminina foi durante muito anos praticamente ignorada".

Natural de Leiria, Alberto Roque iniciou estudos na Sociedade Artística Musical dos Pousos, onde atualmente pertence à direção pedagógica da Escola de Artes e leciona saxofone e classes de conjunto.

Licenciado pela Academia Nacional Superior de Orquestra em Direção de Orquestra, obteve o grau de `Perfectionnement` na classe de Direção de Orquestra do maestro Jean Sébastien Béreau, no Conservatório de Dijon (França). É detentor do título de especialista em Música na área da Direção, conferido pelos politécnicos de Lisboa, Porto e Castelo Branco.

É docente e coordenador da pós-graduação em Direção de Bandas e Ensembles de Sopros da Escola Superior e de Educação e Ciências Sociais no Instituto Politécnico de Leiria e, desde 2016, faz parte do corpo docente da Sherborne School of Music, do Reino Unido.

Paralelamente, é diretor artístico e maestro titular do Ensemble de Sopros da Associação de Filarmónicas do Concelho de Leiria, maestro titular da Orquestra de Sopros de Ourém e excerce funções como diretor musical e saxofonista no projeto Concertos para Bebés, da companhia Musicalmente.