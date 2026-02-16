Saxofonista Alberto Roque atua nos EUA com a Civic Orchestra of Minneapolis
O saxofonista português Alberto Roque atua no domingo nos Estados Unidos da América (EUA), como solista convidado da Civic Orchestra of Minneapolis.
Alberto Roque vai ser protagonista na estreia americana de "Imaginary letters" (em português "Cartas imaginárias"), do compositor luxemburguês Marco Pütz. O concerto é na Igreja de St. Michael, em Bloomington, Minneapolis, Estado do Minnesota.
A obra para saxofone soprano e orquestra está integrado no programa a apresentar pela Civic Orchestra of Minneapolis, dirigida pelo maestro Matthew George.
Será a segunda ocasião em que Alberto Roque - que também é maestro - atua em Minneapolis, onde esteve há alguns anos, dirigindo a orquestra de sopros da Universidade de St. Thomas.
Para Alberto Roque, o convite para atuar em Minneapolis significa o reconhecimento do percurso enquanto instrumentista e "mais uma oportunidade para promover esta fantástica obra que irei tocar".
"Infelizmente", acrescentou à agência Lusa, "não há muitas oportunidades de ouvir o saxofone enquanto solista nas salas de concertos - [papel que] está essencialmente reservado ao piano, violino, violoncelo e pouco mais... Poder tocar com uma orquestra sinfónica é um privilégio e, ao mesmo tempo, uma raridade".
"Imaginary letters" teve a estreia absoluta em 2024, em Tomar, no Cine-Teatro Paraíso, onde Alberto Roque tocou com a Orquestra Sinfónica de Thomar, sob direção de Simão Francisco.
No concerto de domingo, será uma das obras do programa assinadas por compositores estrangeiros. A outra é "Siam soundscapes overture", da tailandesa Narongrit Dhamabutra, igualmente interpretada pela primeira vez nos EUA.
O músico destaca esse facto como "algo significativo", especialmente "se tivermos em conta a situação de tensão que se vive atualmente em Minneapolis, precisamente por causa da perseguição a cidadãos `não americanos`".
As ruas da cidade do norte dos EUA têm sido palco de várias manifestações contra o presidente Donald Trump e a agência federal de imigração (ICE), particularmente após a morte de Alex Pretti, abatido a tiro por agentes de imigração em Minneapolis.
O saxofonista destaca também o facto de ir ser apresentada uma obra de uma compositora, "uma vez que a representação feminina foi durante muito anos praticamente ignorada".
Natural de Leiria, Alberto Roque iniciou estudos na Sociedade Artística Musical dos Pousos, onde atualmente pertence à direção pedagógica da Escola de Artes e leciona saxofone e classes de conjunto.
Licenciado pela Academia Nacional Superior de Orquestra em Direção de Orquestra, obteve o grau de `Perfectionnement` na classe de Direção de Orquestra do maestro Jean Sébastien Béreau, no Conservatório de Dijon (França). É detentor do título de especialista em Música na área da Direção, conferido pelos politécnicos de Lisboa, Porto e Castelo Branco.
É docente e coordenador da pós-graduação em Direção de Bandas e Ensembles de Sopros da Escola Superior e de Educação e Ciências Sociais no Instituto Politécnico de Leiria e, desde 2016, faz parte do corpo docente da Sherborne School of Music, do Reino Unido.
Paralelamente, é diretor artístico e maestro titular do Ensemble de Sopros da Associação de Filarmónicas do Concelho de Leiria, maestro titular da Orquestra de Sopros de Ourém e excerce funções como diretor musical e saxofonista no projeto Concertos para Bebés, da companhia Musicalmente.