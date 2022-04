Sébastien Loeb vai participar no Rali de Portugal

O francês Sébastien Loeb, nove vezes campeão do mundo de ralis, confirmou hoje a presença no Rali de Portugal, entre 19 e 22 de maio. O piloto de 48 anos vai voltar às provas do campeonato do mundo de ralis na quarta etapa, depois de ter conquistado a vitória 80 no Rali de Monte Carlo, tornando-se no mais velho vencedor de sempre.