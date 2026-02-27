Secretário-geral Ibero-Americano pede proteção da língua espanhola e portuguesa na IA

Allamand fez esta declaração na quinta-feira em Madrid, durante o Fórum Digital "Horizonte Digital Ibero-Americano", que este ano antecede a Cimeira Ibero-Americana, a realizar em Madrid nos dias 04 e 05 de novembro.

Na sua apresentação, Allamand afirmou que "a IA é 90% impulsionada pelo inglês, segundo a Gemini".

A este propósito, o secretário-geral Ibero-Americano disse que a região deve preocupar-se com "o grande trunfo que é o espanhol", porque, caso contrário, os modelos linguísticos pensarão em inglês, "e esse é o problema fundamental".

O responsável lembrou também as línguas oficiais do Secretariado Ibero-Americano, como o português e as suas variantes, e as línguas oficiais dos 22 países membros, noticiou a agência Europa Press.

Neste contexto, tanto Allamand como Alberto Gago, diretor da Agência Espanhola de Supervisão da Inteligência Artificial (AESIA), concordaram sobre a necessidade de os 22 países da região ibero-americana --- 19 na América Latina e Espanha, Portugal e Andorra na Europa --- unirem esforços.

"Ou a Ibero-América age em conjunto e rapidamente, ou ficará para trás na revolução da Inteligência Artificial", alertou Allamand, enfatizando a necessidade de coesão territorial e a procura da "soberania digital, cultural e linguística" face ao "duopólio tecnológico dos EUA e da China".

Gago apelou à colaboração para a criação de uma IA que sirva os interesses ibero-americanos e deu nota de que Espanha está a promover o código aberto e a "computação quântica", que é um dos novos objetivos a perseguir.

O secretário-geral Ibero-Americano concordou com o presidente da AESIA sobre a necessidade de regular a tecnologia, com foco nas pessoas e também nos direitos offline, como o "direito à desconexão", que surgiu após a assinatura da Carta Ibero-Americana de Princípios e Direitos em Ambientes Digitais (CIPDED) na Cimeira Ibero-Americana de 2023, na República Dominicana.

Salientaram ainda a necessidade de coesão e de redução da exclusão digital.

Para Allamand, a regulamentação é muito mais difícil porque, embora até então fosse "relativamente controlável", agora "abrange tudo".

Atualmente, segundo o secretário-geral Ibero-Americano, "o ritmo do desenvolvimento tecnológico é muito acelerado", apontando também que a fragmentação dos parlamentos ibero-americanos dificulta a regulamentação.