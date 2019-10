Segundo dia com Luís Buchinho e o francês Nicolas Lecourt Mansion

O segundo dia do 45.º Portugal Fashion recomeça às 18h00 com a apresentação da nova coleção de Carla Pontes, em formato de instalação, e prossegue às 19h00 com a apresentação da coleção para a próxima estação quente do `designer` Estelita Mendonça.

Inês Torcato e David Catalán, que se estrearam no Bloom, plataforma criada pelo Portugal Fashion para potenciar o trabalhos dos jovens `designers` portugueses emergentes, também apresentam hoje as suas novas coleções, cujos desfiles estão agendados para as 20h00 e 21h30, respetivamente.

O dia termina com a apresentação da coleção de Luís Buchinho, que participou recentemente na Semana da Moda de Paris (França), onde apresentou uma coleção dedicada ao tema "Turista Acidental", com preocupações sobre a gentrificação e sustentabilidade. O desfile de Buchinho está marcado para as 22h30.

Um dos destaques do dia é encerrar com a novidade dum desfile de moda de um jovem criador francês - Nicolas Lecourt Mansion - que apresenta a sua coleção a partir das 23h30 na Alfândega.

Nicolas Lecourt Mansion formou-se no Ateliê Chardon Savard, em Paris, e lançou a sua própria marca no início de 2018.

Segundo a organização, as coleções do `designer` francês "não têm género" e são descritas como "impressivas, iconoplastas e inovadoras, em boa medida devido à inspiração que o criador diz encontrar em artistas plásticos como Frida Kahlo e Salvador Dali".

Até ao próximo sábado vão desfilar no Portugal Fashion criações de Marques`Almeida e Sophia Kah (presentes na recente Semana da Moda de Londres), Diogo Miranda, Hugo Costa, Miguel Vieira, Maria Gambina e Alexandra Moura, que levou a primeira coleção portuguesa - "Bestiário" -, ao calendário oficial da Semana da Moda de Milão, no passado dia 25 de fevereiro, entre outros.

O Portugal Fashion é um projeto da responsabilidade da Associação Nacional de Jovens Empresários (ANJE), desenvolvido em parceria com a Associação Têxtil e Vestuário de Portugal e financiado pelo Portugal 2020, no âmbito do Compete 2020, com fundos provenientes da União Europeia, através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.