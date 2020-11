Segundo módulo do DocLisboa começa na quinta-feira sob o tema "Deslocações"

Até 11 de novembro, serão mostrados 26 filmes que "tanto refletem movimentações físicas como transformações pessoais e que questionam os conceitos de identidade, de espaço e de tempo", refere a organização.

Este segundo módulo do DocLisboa decorrerá na Culturgest, no cinema Ideal e no Museu do Aljube, com a programação a ser antecipada, em termos de horários, por causas das restrições de encerramento dos espaços culturais às 22:30.

Entre as escolhas desta semana do DocLisboa estão, por exemplo, "Amor fati", de Cláudia Varejão, "Desterro", primeira longa-metragem da realizadora brasileira Ana Clara Escobar, e "My dear spies", que o realizador Vladimir Léon fez a partir do arquivo familiar, entre Paris e a Rússia, e que apresentará em Lisboa.

"Amor fati", de Cláudia Varejão, filme que conta histórias de "amor, inabaláveis", com retratos de convivência entre irmãos, amigos, animais e os seus donos, terá antestreia no DocLisboa e seguirá, no dia 12, para o circuito comercial.

Destaque ainda para os filmes "Making a living in the dry season", de Inês Ponte, que acompanha a vida de uma família que vive da agricultura em Angola, e "Virar o mar", de Philipp Hartman e Danilo Carvalho, sobre alterações climáticas, que serão mostrados no dia 08, domingo, acompanhados de um debate sobre cinema e sustentabilidade.

Esta 18.ª edição do DocLisboa - Festival Internacional de Cinema documental contará com cerca de 200 filmes, que serão repartidos por uma programação mensal, em módulos, com sessões em sala e `online`, até março.