Semana Internacional de Piano de Óbidos arranca hoje

A Associação de Cursos Internacionais de Música – Casa da Barbacam, organizadora do festival, destaca como ponto alto desta 27.ª edição, a atuação do pianista russo Boris Berman, num concerto “de apoio ao povo ucraniano”, a realizar no auditório da Casa da Música, em Óbidos, no dia 2 de agosto, com um programa dedicado ao compositor Valentim Silvestrov, que se tem manifestado contra a invasão russa, o totalitarismo e a violência no seu país. O apoio à Ucrânia será também manifestado através da atribuição de uma bolsa de formação a um jovem pianista do país invadido pela Rússia.A edição deste ano reúne ainda os pianistas James Giles (Estados Unidos da América), Josep Colom (Espanha), Piotr Switón (Polónia), Mirta Herrera (Argentina) e os portugueses António Rosado, Manuela Gouveia (diretora artística do Festival) e Artur Pizarro, assim como o acordeonista e compositor português João Barradas. Além dos concertos, jovens músicos de 10 diferentes países, em concertos e ‘masterclasses’.Os 12 concertos do festival terão lugar nos concelhos de Óbidos e Caldas da Rainha (no distrito de Leiria), e encerram com um espetáculo no Museu do Oriente, em Lisboa.