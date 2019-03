Série brasileira "Psi" estreia quarta temporada na plataforma da HBO em Portugal

Lusa19 Mar, 2019, 20:36 | Cultura

A série tem como pano de fundo as experiências da personagem psicanalista Carlo Antonini e seus pacientes que vivem na cidade de São Paulo, no Brasil.

Além dos pacientes, Carlo enfrenta ainda problemas com a ex-mulher, um filho e enteados, e investiga por conta própria crimes e casos complexos que aconteceram em São Paulo.

"A grande novidade é a entrada de Portugal [na plataforma `streaming` da HBO] que há muitos anos estava no nosso horizonte (...). Ficámos muito felizes de todo o conteúdo desenvolvido no Brasil e na América Latina ter a oportunidade de ser visto em Portugal", disse à Lusa Roberto Rios, vice-presidente de Produções Originais da HBO da América Latina.

"A mossa expectativa é sempre a melhor [para a estreia da quarta temporada em Portugal]. A série `Psi` vai acumulando experiências ao longo das temporadas e surpreende sempre porque tem a capacidade de sempre encontrar histórias novas", completou.

Questionado pela Lusa, Roberto Rios informou que não mediu a audiência da série "Psi" na plataforma da HBO em Portugal, mas disse acreditar que rapidamente haverá um reconhecimento do público português.

"Tenho muitos amigos e família em Portugal. Sei que eles consomem muitos conteúdos e têm uma tradição de consumir conteúdo audiovisual brasileiro", frisou.

A série contempla dez episódios que contam cinco histórias diferentes a partir do roteiro e sob a direção-geral de Contardo Calligaris, que baseia o enredo em acontecimentos reais que recolheu durante encontros com os seus pacientes ao longo dos anos em que trabalhou como psicanalista.

"Os casos retratados no enredo dos episódios de `Psi` são todos casos reais, a grandíssima maioria são casos da minha clínica e uma pequena minoria casos publicados", contou.

Calligaris afirmou também que tem uma grande expectativa em relação à aceitação da série em Portugal.

"A minha expectativa é a máxima, ainda mais porque o livro que cria a personagem da série foi publicado em Portugal, que foi o primeiro país estrangeiro que comprou os direitos do livro", disse à Lusa.

Contardo Calligaris adiantou que a atriz portuguesa Maria de Menezes foi protagonista de uma história na terceira temporada da série que foi contada em dois episódios e que a quarta temporada terá como tema a paranoia, um elemento dominante da sociedade contemporânea.

"A paranóia e uma das tonalidades dominantes do ocidente contemporâneo, não só do Brasil. Há algo muito parecido nos Estados Unidos e em vários países da Europa, excluindo-se Portugal (...). A paranoia é uma clara [ideia] dominante do discurso contemporâneo e isto levou-nos a escolhê-la como tema central da quarta temporada", adiantou o dramaturgo e escritor italiano radicado no Brasil.

Segundo o diretor da série, "a cultura ocidental é paranoica desde o seu começo, porque é fundada no ódio à mulher".

"Tem um objeto persecutório na cultura ocidental que está lá há 2.700 anos e este objeto é o desejo feminino. Se há um recado que esta temporada dá é que ela vai colocar luz sobre esta questão", concluiu.