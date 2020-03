Série da RTP "Auga Seca" comprada pela HBO

Conta a história de Paulo Duarte, um rapaz português que aparece morto no porto de Vigo, e gira em torno do universo do tráfico de armas e as suas ligações com o mundo dos negócios.



Será a primeira série com produção portuguesa a ser integrada nos catálogos português e espanhol da HBO.