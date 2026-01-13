Série "Mente-me" vai ter "consequências, castigo e inevitabilidade" diz criadora

"Uma das coisas que espero, e que sempre foi algo que considerei importante, é mostrar aos jovens que não têm de dar tempo a este tipo de relação e que é melhor sair dela o mais cedo possível", disse a criadora, em entrevista.

A série, que se tornou numa das mais populares da Hulu desde que foi lançada, em 2022, centra-se na relação volátil entre Lucy Albright e Stephen DeMarco desde que se conheceram na faculdade. A ação desenrola-se ao longo de oito anos e tem saltos para a frente e para trás no tempo.

"Penso que ninguém beneficia de estar numa relação emocionalmente abusiva, em especial nesta idade tão importante para a formação da pessoa", apontou Oppenheimer.

"Quando se dedica tempo à pessoa errada, ela pode afetar-nos muito no longo prazo", afirmou. "Era importante para mim mostrar isso na Lucy e, em alternativa, a forma como Diana tem um arco diferente", descreveu, referindo-se a outra das mulheres com que Stephen se envolveu.

A criadora levou algumas das suas experiências para o seu trabalho na série e salientou que, quando era mais nova, não havia este tipo de representação na televisão.

"Víamos muita violência física e sabíamos que isso era mau, mas não víamos o abuso emocional e mental que pode acontecer mesmo entre pessoas muito jovens", apontou. Por isso, era mais difícil reconhecer esses padrões na vida real, explicou.

"Fico feliz que estejamos a pôr isto cá fora, porque recebo mensagens de muitas jovens a fizer que isto as fez olhar para os seus próprios relacionamentos", partilhou Oppenheimer.

Quando a ação salta para o presente, este situa-se em 2015 e não na atualidade, porque Oppenheimer considerou que aquele foi um dos últimos momentos em que jovens adultos puderam fazer asneiras e aprender lições em privado, sem serem expostos e envergonhados publicamente.

Segundo ela, era um tempo em que alguém se podia safar melhor com mentiras porque nem tudo era documentado e isso é muito mais difícil agora, em especial num campus universitário onde toda a gente se observa.

"Tenho muita pena dos jovens adultos de hoje, que não têm o privilégio de cometer erros sem que isso seja tão público", indicou. "Todos fizemos coisas quando tínhamos 18 ou 19 anos que não queremos que ninguém saiba", acrescentou.

A terceira temporada vai explorar mais a fundo a saúde mental de Lucy e trará "novos relacionamentos surpreendentes" e conexões com pessoas inesperadas.

"Embora tenhamos algumas histórias loucas, complexas e sombrias, também acho que esta é a temporada mais romântica que já tivemos", acrescentou.

Os primeiros dois de oito novos episódios de "Mente-me" estreiam hoje no Disney+ Portugal, com um capítulo a ser lançado todas as terças-feiras.