Serralves em Festa abre as portas ao público

A celebrar 20 anos desde a primeira edição, o Serralves em Festa apresenta uma programação que conta com a participação de artistas de mais de 20 nacionalidades, das áreas da música, dança, performance, circo contemporâneo, teatro, cinema e fotografia, todos com entrada gratuita, até domingo.Pensado para todos os públicos, o festival propõe ainda um conjunto de atividades dirigidas ao público infantil desde oficinas, visitas guiadas, teatro, e até uma biblioteca itinerante que vai estar aberta durante todos os dias.



Hoje é o dia em que os Tangerine Dream, precursores do cruzamento rock com a eletrónica, atuam no Prado ao final da noite, pelas 23h00. “A mais recente formação da banda continua este legado, regressando ao som clássico dos sequenciadores com instrumentais plenos de uma singular energia hipnótica”, pode ler-se na sinopse do espetáculo.



Na programação musical, destaque também para os Glockenwise (com Ana Deus como convidada especial) e para as sonoridades de São Tomé e Príncipe trazidas pela banda Africa Negra. Há ainda os concertos de Fimber Bravo, Jessica Moss, Petron Sphene, Lagoss, Aggressive Girls e muito mais.



Nas artes performativas, Serralves vai receber “Strong Born”, da coreógrafa Kat Válastur, ou a instalação e performance “Terra Cobre”, de João Pais Filipe e Marco da Silva.



No teatro é possível ver “O Estado do Mundo”, da companhia Formiga Atómica, e viajar até “Las Vacaciones de Madame Roulotte”, do coletivo espanhol La Bleda.



O circo contemporâneo estará representado com os espetáculos “A Journey”, “Sol Bemol”, “Esencial” e “El Taller de Malabares L’Espetacle”.



O evento é também uma oportunidade para o público visitar as exposições “Yayoi Kusama: 1945 - Now”, “Anagramas improváveis: obras da coleção de Serralves”, “Manoel de Oliveira e o cinema português”, “C.A.S.A (Coleção Álvaro Siza, Arquivo)”, “Joan Miró/ Alexander Calder: espaço em movimento”, “Pré/Pós-Declinações visuais do 25 de Abril”, entre outras.



No ano passado, o Serralves em Festa recebeu mais de 290 mil visitantes, número recorde de todas as edições.