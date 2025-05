Serralves em Festa durante 50 horas

A edição de 2025 do Serralves em Festa tem entrada gratuita. Da música, à dança, passando pelo teatro de rua, o circo contemporâneo, as visitas orientadas, oficinas e sessões de cinema, o Serralves em Festa arranca às 18h00 de hoje e termina às 22h00 de domingo.



Os visitantes terão também acesso ao Museu, à Ala Álvaro Siza, à Casa de Serralves, à Casa do Cinema Manoel de Oliveira e ao Parque.



É justamente ao ar livre que o público vai poder ver muitas das atuações previstas. “Temos uma nova disciplina que permite múltiplas combinações acrobáticas, que é o trampolim. O circo é sempre um momento importante na programação de Serralves em Festa”, referem os organizadores.



O Serralves em Festa faz-se com artistas de diversas nacionalidades lembram os promotores do evento: “Temos projetos que chegam do Egito, da Síria, da Argentina, do Gana, da Nigéria, do Uganda, da Tailândia. Há uma diversidade geográfica muito grande”.



Há ainda aposta grande na área da dança, como por exemplo um espetáculo que irá fazer uma viagem pelo século XX na dança contemporânea. “É um projeto do Boris Charmatz, coreógrafo e performer e 12 bailarinos que vão ocupar seis salas do Museu de Serralves, passando pela dança e por figuras como Charles Chaplin ou Buster Keaton”, mas também evocando uma criação histórica como a coreografia de Vera Mantero e João Fiadeiro.







Serralves receberá mais de 500 artistas, mais de 20 nacionalidades, e mais de 100 atividades, num evento que, no ano passado, recebeu 265 mil pessoas.